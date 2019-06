Most-Híd má podľa Baránka šancu na úspech vo voľbách, ak sa dohodne s viacerými stranami

Strana Most-Híd má priestor na úspech v budúcich parlamentných voľbách, ak sa dohodne s viacerými politickými stranami.

Pre agentúru SITA to uviedol politický analytik Ján Baránek s tým, že rozšírenie spolupráce aj s inými stranami na kandidačnej listine Mosta-Híd ich môže dostať do Národnej rady SR.

Baránek to uviedol po tom, ako tento týždeň predseda Mosta-Híd Béla Bugár absolvoval stretnutia s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ) a s Rómskou iniciatívou Slovenska (RIS).

Bugár je naklonený diskusii s SMK

Bugár je naklonený aj diskusii s mimoparlamentnou stranou SMK. Strana sa však k možnej spolupráci vyjadrí až po sobotnajšej republikovej rade, kde by mali o tejto téme rozprávať. „Po Republikovej rade SMK nám oznámia, že ako ďalej,“ povedal Bugár.

Ako Bugár priblížil, na začiatku júla bude diskutovať aj so zakladateľom strany Maďarské fórum Zsoltom Simonom, ktorý v minulosti spoluzakladal aj Most-Híd. Z neho po posledných parlamentných voľbách vystúpil, keďže Most-Híd šiel do vlády so Smerom-SD.

„Ako sme hovorili, nerobíme len etnickú politiku. Aj v rámci strany spolupracujeme s predstaviteľmi menšín aj s predstaviteľmi väčšinového národa. Črtá sa rozšírenie spolupráce aj s inými stranami na našej kandidátke,“ priblížil Bugár pred novinármi a dodal, že spoluprácu ponúka.

Musia urobiť kompromis

Analytik Baránek tvrdí, že možnosti spolupráce treba odlišovať. „Viem si predstaviť, že menšie strany by súhlasili s modelom, že by išli na kandidátku Mosta-Híd, čím ale nie je zaručené, že by sa do parlamentu Most-Híd dostal. Druhá rovina je prípad SMK. Tam si takýto postup predstaviť neviem. SMK by určite nehralo druhé husle. SMK bude chcieť rokovať ako rovnocenný partner a tam pripadá do úvahy integrácia alebo koalícia,“ uviedol s tým, že pre tieto strany by mala väčší význam integrácia.

„Návrat k tomu, čo bolo v minulosti, keď maďarské etnické strany neboli atomizované, ale boli jednou silnou stranou. Tam ale potom treba rátať s personálnymi animozitami,“ priblížil Baránek.

Podľa neho lídri strán, ktoré by sa spájali, by si museli vydiskutovať osobné animozity. „Pokiaľ chcú, aby slovenskí Maďari mali zastúpenie, musia robiť kompromis,“ podotkol.

Spoluprácu strany Maďarské fórum si vie Baránek predstaviť s SMK, nie s Mostom-Híd. „Zsolt Simon by mohol byť aktívnou súčasťou týchto procesov, ale nie na strane Mosta-Híd,“ dodal Baránek, ktorý predpokladá že, rokovania by mohli byť uzavreté najneskôr počas leta.