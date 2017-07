Most-Híd má podľa SMK pocit nadradenosti, preto sa nedohodli na spolupráci vo voľbách do VÚC

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Napriek rokovaniam o predvolebnej spolupráci vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) vládna strana Most-Híd a mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) sa na spoločnom postupe nedohodli.

Podľa SMK neschopnosť dohodnúť sa je dôsledok toho, že Most-Híd má pocit nadradenosti, keďže je súčasťou vládnej koalície.

“Medzi Stranou maďarskej komunity a Mostom-Híd prebiehali rokovania na celoštátnej aj regionálnej úrovni, výlučne o prípadnej spolupráci v rámci župných volieb. Stretnutia sa vôbec nezaoberali miestnymi voľbami alebo voľbami do Európskeho parlamentu,” uviedla tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová v tlačovej správe.

SMK podľa nej nekládla podmienku, že Most-Híd by mal zastupovať jedine záujmy Maďarov na Slovensku, keďže by to bolo nezmyselné z viacerých hľadísk.

Most-Híd zanedbal regionálnu úroveň

Okrem rokovaní na najvyššej straníckej úrovni sa uskutočnili aj rokovania v regiónoch, pretože to bolo súčasťou dohody oboch strán.

“Bohužiaľ, pre prístup vyplývajúci z pocitu nadradenosti z dôvodu vládnej pozície nedošlo k dohode, pretože Most-Híd popri svojej politike v rámci parlamentu zanedbal regionálnu úroveň, a preto nedokázal predstaviť vhodných kandidátov,” uvádza sa v stanovisku SMK.

Most-Híd na čele s Bélom Bugárom vedie podľa SMK v slovenských a maďarských médiách odlišnú komunikáciu.

“Snažia sa ulahodiť slovenskému voličovi v slovenských, maďarskému v maďarských médiách, to však neraz spôsobuje sčasti, alebo aj celkovo, opačné tvrdenia. Dvojaké vyjadrovanie ale nemôže byť základom spolupráce,” píše sa v stanovisku SMK s tým, že základnou podmienkou rokovaní s výsledkami je rozvážnosť.

Predseda SMK József Menyhárt dodal, že SMK pristupuje k zastupovaniu záujmov Maďarov žijúcich na Slovensku s plnou zodpovednosťou a súčasťou tohto faktu je aj dialóg medzi oboma stranami. “Preto budeme iniciovať rokovania pred komunálnymi, európskymi parlamentnými voľbami, ako aj pred voľbami do národnej rady,” uzavrel.

Premárnili historickú šancu

Most-Híd v reakcii na vyhlásenie SMK uvádza, že možnú dohodu a spoločný postup vo voľbách do VÚC vnímal Most-Híd ako symbolický prvý krok dlhodobej spolupráce a budovania partnerského vzťahu.

“Naďalej sme presvedčení, že nedôveru voličov oboch strán je možné odstrániť, respektíve znížiť, vyjadrením úmyslu o dlhodobú partnerskú spoluprácu. SMK počas dvojkolového rokovania podobnú vôľu nepreukázala a rozhovor zúžila na možnú spoluprácu vo voľbách do samosprávnych krajov,” uvádza sa v reakcii Mostu-Híd, ktoré agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka Františka Dušíková.

“Môj názor sa nezmenil. Môžem zopakovať len to, čo som povedal po neúspešnom trojhodinovom rokovaní. Premárnili sme historickú šancu,” povedal predseda Mostu Béla Bugár.

Nepochopenie a odmietnutie tejto ponuky bude mať podľa Bugára vplyv aj na voľby na ďalších úrovniach.

Most-Híd bezprostredne po ostatných parlamentných voľbách, čiže na začiatku nového volebného cyklu, poukázal na možnosť prirodzenej spolupráce na rôznych úrovniach, poprípade aj v ďalších voľbách do NR SR. Bol by to prirodzený proces bez osočovania najmä počas predvolebnej kampane, ktoré voličov znechutia a zneistia.

“SMK je etnickou, čisto maďarskou stranou. Je to úplne legitímne, rovnako ako to, že Most-Híd je občianskou stranou založenou na princípe spolupráce väčšinového národa s národnostnými menšinami. Každá strana robí politické rozhodnutia, ktoré sú založené na týchto princípoch. Tieto princípy nie sú protichodné, ale v prípade možnej spolupráce jeden princíp nemôže prevyšovať nad tým druhým,” uvádza sa v závere stanoviska Mosta-Híd.