Most-Híd nerobí zahraničnú politiku podľa verejnej mienky, reaguje Žitňanská na prieskum SaS

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Strana Most-Híd nerobí zahraničnú politiku na základe prieskumov verejnej mienky, a už vôbec nie podľa prieskumov so sugestívnymi otázkami a vopred jasnými odpoveďami. Na svojom facebookovom profile to uviedla podpredsedníčka Mosta a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Ministerka tak reaguje na prieskum, ktorý si dala vypracovať strana SaS o európskom jadre. V prieskume sa pýtali, či by ľudia súhlasili so vstupom Slovenska do jadra EÚ, aj by to bolo podmienené prijímaním migrantov, posielaním peňazí do Grécka, záchranou zahraničných bánk alebo zvyšovaním daní.

„Uvedomujeme si totiž, že prežitie malých štátov v geopoliticky komplikovanom regióne, navyše v turbulentných časoch, ktoré Európu čakajú, bude závisieť od ich spojenectiev a inštitucionálnych väzieb. Od tých, ktoré už existujú, ale aj od tých, ktoré z diskusie o budúcej podobe EÚ vzídu. Je jasné, že detailné kontúry toho, ktorých konkrétnych aspektov fungovania sa budúca integrácia môže týkať, sa ešte iba rodia. V strane Most-Híd sme však presvedčení, že Slovensko sa má uchádzať o miesto pri rokovacom stole, pri ktorom sa bude nové jadro EÚ tvoriť a má sa usilovať o to, aby bolo jeho súčasťou,“ napísala Žitňanská na facebooku.