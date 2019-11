Most-Híd pôjde do volieb so stranou Šanca, Bugár a Novotný vysvetlili dôvody

Vládna strana Most-Híd pôjde do budúcoročných parlamentných volieb spoločne so stranou Šanca. Vyhlásili to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda strany Most-Híd Béla Bugár a líder strany Šanca Viliam Novotný.

Babitzová po neúspechu odstúpila

Stranu Šanca zakladala Eva Babitzová, ktorá odstúpila z predsedníctva po volebnom neúspechu strany v parlamentných voľbách v roku 2016. Strana v nich získala 0,25 percenta.

„So stranou Šanca vidíme programovú zhodu v zahraničnej politike, zdravotníctve či v téme integrácie národnostných menšín. Rokovali sme aj so stranou Dobrá voľba, ale keďže strana presadzovala spoločnú predvolebnú koalíciu, naše rokovania skončili,“ uviedol Bugár.

Novotný na tlačovej konferencii potvrdil, že republiková rada strany Šanca prijala spoluprácu so stranou Most-Híd. „Viedli nás k tomu viaceré dôvody, ako programová blízkosť, či snaha podporiť priateľskú spoluprácu Slovákov a príslušníkov národnostných menších, napríklad Maďarov či Rusínov. Po voľbách sa spoločne rozhodneme, či pôjdeme do vládnej koalície a s kým. Nateraz sme vylúčili strany Smer-SD a ĽSNS,“ povedal Novotný.

Za hranicu zvoliteľnosti

Bugár vo štvrtok zároveň potvrdil, že v najbližších parlamentných voľbách bude lídrom kandidátky súčasný minister dopravy Árpád Érsek. Dvojkou by mal byť Bugár a na treťom mieste kandidátky sa má nachádzať súčasný minister životného prostredia László Sólymos.

V poslednom prieskume agentúry Focus získala strana Most-Híd 4,1 percenta a ocitla sa tak za hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Rokovania s inými stranami začala v auguste a dohodla sa na spolupráci s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ), ktorej členovia budú súčasťou pripravovanej kandidačnej listiny.

Hnutia a politické strany musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, vyhlásil ich predseda parlamentu Andrej Danko.