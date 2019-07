Mostu-Híd podľa Bugára koalícia uškodila, ale aj pomohla presadiť zákony

Mostu-Híd uškodilo, že je súčasťou tejto vládnej koalície a novela zákona o štátnych symboloch. Myslí si to predseda strany Béla Bugár.

„Na druhej strane sa nám v tejto koalícií podarilo presadiť to, čo za vlády Ivety Radičovej alebo Mikuláša Dzurindu nie. Za Radičovej vlády sme sa museli hádať s SaS, aby nezrušili 40 percent, ktoré je možné si odpísať z daňového základu. V tejto vláde sme to zvýšili na 60 percent. Mohol by som pokračovať,” uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

Podľa posledných prieskumov preferencií sa Most-Híd pohybuje na hrane zvoliteľnosti. V poslednom prieskumu agentúry FOCUS z konca júna by sa Most-Híd nedostal do parlamentu. Získal by 4,5 percenta hlasov opýtaných.