Motorová nafta z elektrárne v sibírskom meste Noriľsk prenikla do arktického jazera Piasino

Časť z 20-tisíc ton motorovej nafty, ktorá koncom mája unikla z elektrárne v sibírskom meste Noriľsk, prenikla do arktického jazera. V utorok to oznámil guvernér Krasnojarského kraja Alexander Uss s tým, že škody na rybách a ostatných prírodných zdrojoch v jazere Piasino ešte nebolo možné posúdiť.

Zábrany proti nafte nezabrali

Pohotovostní pracovníci po úniku nasadili do rieky Ambarnaja, ktorá vteká do jazera, zábrany, no tie nezabránili nafte šíriť sa ďalej po prúde.

Uss uviedol, že dúfa, že sa podarí dostať únik pod kontrolu a zabrániť tak šíreniu paliva do rieky napájanej z jazera, ktorá sa vlieva do Karského mora – súčasti Severného ľadového oceána.

Zároveň skritizoval predstaviteľov v Noriľsku za poskytovanie „jasných dezinformácií“ v úsilí zľahčiť vážnosť úniku.

Jedno z najznečistenejších miest

Palivo z elektrárne uniklo po tom, čo sa zrútil tamojší zásobník. Vyšetrovatelia uviedli, že za kolapsom je pravdepodobne roztápanie sa permafrostu.

Elektráreň prevádzkuje divízia spoločnosti Nornickel, pre ktorej továrne sa z Noriľska, vzdialeného 2 900 kilometrov severovýchodne od Moskvy, stalo jedno z najviac znečistených miest na Zemi.

Riaditeľa elektrárne v pondelok obvinili z porušovania nariadení o životom prostredí. V prípade odsúdenia by mohol čeliť päťročnému väzeniu.