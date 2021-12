Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou

V Slovenskej národnej galérii čaká od 9. decembra 2021 na svojich návštevníkov a návštevníčky nainštalovaná nová výstava, ktorá prezentuje najnovšie prírastky do zbierok Slovenskej národnej galérie autorov a autorky strednej generácie slovenského súčasného umenia. Rôznorodú, no zároveň súrodú zmes diel od Erika Bindera, Marka Blaža, Mareka Kvetana, Denisy Lehockej a Milana Tittela získala SNG do svojich zbierok vďaka veľkorysému finančnému daru Tatra banky.

„Umenie je dar. Dodáva nám silu a spája nás aj v zložitých časoch. Sme presvedčení, že takýto typ aktivít dáva zmysel len vtedy, ak sú realizované dlhodobo a konzistentne. Tentokrát sme sa rozhodli venovať SNG súbor diel od piatich slovenských umelcov. Každý z nich má iný a veľmi originálny pohľad na umenie,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Názov výstavy je metaforou, ktorá popisuje komplikovaný vzťah múzea a dynamického súčasného umenia. „Umenie je viac než len artefaktom. Jeho význam spočíva v živých a komplexných vzťahoch, z ktorých vzniká a ktoré samo generuje. Podobne ani motýľa nemožno redukovať na jeho materiálne telo – motýľ je aj húsenicou, kuklou, je mávaním krídel a poletovaním z kvetu na kvet. Súčasné umenie, mediálne neobyčajne pestré, je dnes múzejne neuchopiteľnejšie ako kedykoľvek predtým. O to viac si ceníme dar Tatra banky, ktorá nám už druhý rok umožňuje zachytávať jeho stopu – chytať motýľa,“ vysvetľujú kurátorky výstavy Petra Hanáková a Alexandra Tamásová. Diváci a diváčky budú môcť na výstave vidieť rôzne prístupy, médiá a témy, ktoré sa v tvorbe vybraných autorov a autorky objavujú.

Výstavný projekt zároveň otvára problematiku akvizičnej politiky súčasného umenia SNG, ktorá už dlhú dobu zápolí s nedostatkom financií na nákup tohto typu umeleckých diel a na podporu súčasných domácich umelcov/umelkýň. „Ak SNG nemá na to, aby nakupovala umenie, nemôže písať dejiny – vytvárať pamäťovú stopu vizuálnej kultúry svojho spoločenstva. Pomoc pri takejto misii od férového partnera, akým je v súčasnosti Tatra banka, nie je charita, je to filantropia, teda snaha meniť svet k lepšiemu. Myslíme si, že svet s umením je lepší a diela, ktoré vypovedajú o nás – o spoločnosti, ktorá ich vytvorila a ktorá s nimi žila, je potrebné uchovávať. A tento pohľad by sme radi sprostredkovali všetkým,“ hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

Slovenská národná galéria v Bratislave znovu otvorí svoje priestory v sobotu 11. decembra 2021 v režime „OP“ (očkovaní/prekonaní). Galéria bude fungovať v upravených otváracích hodinách: UT – NE: 10.30 – 18.00, ŠT: 12.00 – 20.00, PO: zatvorené.

Pre návštevníkov/návštevníčky budú prístupné výstavy 7×7 a Motýľa nekúpiš, Experimentálne expozície na 1. poschodí budú z bezpečnostných dôvodov zatvorené. Prípadné zmeny budú komunikované na www.sng.sk a sociálnych sieťach galérie.

Sprievodný program výstavy

Aktuálnu ponuku živých alebo online programov nájdete na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk.

Vstup na výstavy v SNG v Bratislave je vďaka Tatra banke aj v rokoch 2021/2022 voľný!

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis