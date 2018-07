Mourinho chce do Manchestru získať dve posily, tím zatiaľ nezískal nikoho

MANCHESTER 31. júla (WebNoviny.sk) – Tréner anglického futbalového klubu Manchester United José Mourinho verí, že do konca letného prestupového obdobia, ktoré sa pre kluby tamojšej Premier League skončí 9. augusta, jeho zamestnávateľ získa už iba jedného hráča.

Portugalský kouč v marci predostrel vedeniu United päťčlenný zoznam hráčov, ktorých by rád viedol v tíme „červených diablov„, dodnes však ani jeden do manchesterského klubu neprestúpil. Päťdesiatpäťročný kormidelník by rád získal aspoň dve nové posily, obzvlášť, keď sa United zranil srbský stredopoliar Nemanja Matič, niekdajší hráč MFK Košice.

Zoznam s piatimi menami

„Chcel by som dvoch nových hráčov, ale myslím si, že až dvoch nedostanem. Je však možné, že získam jedného. Už pred pár mesiacmi som dal vedeniu zoznam s piatimi menami a čakám, či je možné jedného z nich podpísať. Ak sa to podarí, bude to výborné, ak nie, budeme musieť bojovať a veriť v hráčov, ktorých máme k dispozícii,“ uviedol Mourinho po sobotňajšej prehre s FC Liverpool (1:4) na prípravnom Medzinárodnom pohári majstrov v USA.

S prestupom do United spájajú napríklad srbského stredopoliara Sergeja Milinkoviča-Saviča z Lazia Rím či obrancov Harryho Maguirea z Anglicka (Leicester City), Kolumbijčana Yerriho Minu (FC Barcelona) a Brazílčana Alexa Sandra (Juventus Turín).

Matič nestihne začiatok sezóny

Rodák zo Setúbalu sa vyjadril aj k Matičovmu zraneniu. Dvadsaťdeväťročný stredný záložník ho údajne utrpel na uplynulých majstrovstvách sveta v Rusku a nestihne začiatok novej sezóny Premier League. „Červení diabli“ hrajú úvodný zápas najvyššej anglickej súťaže 10. augusta doma proti Leicesteru.

„Matič bude počas začiatku novej sezóny mimo hry. Z majstrovstiev sveta prišiel so zranením a čas, ktorý strávil oddychom, nebol dostatočný na jeho vyliečenie. Odišiel za špecialistom do Philadelphie a okamžite absolvuje operáciu, aby sme zbytočne nestrácali čas,“ dodal bývalý kouč Realu Madrid, FC Chelsea či FC Porto.