Môže po voľbách vzniknúť koalícia bez Smeru? Podľa politológa je to celkom reálne

Vytvorenie vládnej koalície bez Smeru-SD po parlamentných voľbách 2020 je celkom reálne. Myslí si to politológ Grigorij Mesežnikov. Dokonca pre agentúru SITA povedal, že je pravdepodobnejšie, že koalícia bude bez strany Roberta Fica než s ním. Podmienkou však je, aby neprepadli ďalšie hlasy strán s nižšími preferenciami. Hovorí napríklad o strane Sloboda a Solidarita, ktorá by mohla klesnúť z 5,1 percenta na 4,9 percenta.

Menšinová vláda ešte nevládla

Vládu by podľa Mesežnikova mohli vytvoriť stredopravé opozičné demokratické strany bez ĽSNS, SNS a Smeru. Zoskupenie koalícia PS/Spolu, Za ľudí, SaS, OĽaNO, KDH a Sme rodina by malo podľa najnovšieho prieskumu agentúry Polis spolu 82 kresiel v parlamente.

Politológ hovorí, že menšinová vláda ešte nevládla, ale stalo sa, že koalícia stratila väčšinu v parlamente a napriek tomu prežila. „Vidíme to aj dnes, že koalícia nemá väčšinu v parlamente,“ pripomenul Mesežnikov.

Zároveň ale povedal, že nepredpokladá, že by vznikla vláda bez väčšinovej podpory v parlamente. Potom by podľa neho nasledoval dlhý proces hľadania zhody medzi dvomi blokmi strán. Prienik medzi nimi nevidí, možno by hrozili aj predčasné voľby či vláda odborníkov.

Výsledky posledného prieskumu

Podľa posledného prieskumu agentúry Polis pre TV JOJ, ak by sa voľby konali tento víkend, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 20,2 percenta. Za ním nasleduje strana Za ľudí (11,2 percenta). Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu by sa delila o tretiu priečku s Ľudovou stranou Naše Slovensko (obaja po 11,1 percenta).

So siedmimi percentami by skončilo štvrté hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Po ňom nasleduje Slovenská národná strana (6,1 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (6 percent). Posledné dve strany, ktoré by sa dostali do parlamentu, by boli Sme rodina (5,2 percenta) a Sloboda a Solidarita (5,1 percenta).