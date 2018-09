Mrva obvinil Za slušné Slovensko z podvodu a kritizoval aj Progresívne Slovensko

BRATISLAVA, 4. september (WebNoviny.sk) – Ján Mrva, starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory a kandidát na primátora Bratislavy, reagoval na facebookový status ružinovskej poslankyne Lucie Štasselovej, pod ktorým sa následne strhla búrlivá diskusia, o ktorej informoval webový portál Parlamentné listy.

Štasselová najskôr publikovala komentár, v ktorom písal Jakub Goda o predčasných voľbách ako o jedinej zmysluplnej a zrozumiteľnej požiadavke. Na tento status kriticky odpovedal kandidát na primátora Bratislavy Ján Mrva.

Vstup hnutia do politiky

„So Slušným Slovenskom, čo vyzerá navonok, že nás podviedlo s Progresívnym Slovenskom, už nie. Zas podpásovka od nich, škoda pre Slovensko, prekuklo to veľmi veľa ľudí a aj ja sa cítim podvedený, a koľko som Slušné Slovensko obhajoval,“ reagoval na status starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Dôvodom kritiky kandidáta v komunálnych voľbách je najmä “vstup hnutia do politiky a skrytá a potom otvorená podpora Progresívneho Slovenska,” píše Ján Mrva v komentároch.

Poslankyňa Štasselová sa ho následne pýtala, prečo vidí problém v tom, že iniciatíva Za slušné Slovensko podporuje slušnú politiku? Mrva však vidí politickosť iniciatívy ako veľký problem: “(Za slušné Slovensko, pozn. red.) Vznikalo spontánne ako apolitické a vykľuli sa ako politickí, ak to nechcete vidieť a neprekáža vám to, tak to neuvidíte, ale ono to tak je.“

Reagovalo aj Progresívne Slovensko

Štasselová sa vyjadrila aj ku komentáru Mrvu o financovaní iniciatívy Za slušné Slovensko politickou stranou Progresívne Slovensko a označila ich za konšpirácie.

„Zavolaj Šeligovi a vysvetlí ti, odkiaľ majú peniaze a ako sa dávali dokopy a kto im radil. Azda si nemyslíš, že ťa bude klamať? Toto, čo tu dookola točíš a šíriš, sú bludy, nevhodné kandidáta na primátora. Overuj si fakty,“ reagovala ružinovská poslankyňa.

Do diskusie na sociálnej sieti sa zapojil aj Martin Dubéci, sekretár Progresívneho Slovenska, ktorý bránil stranu tým, že sa zásadne dištancujú od financovania iniciatívy Za slušné Slovensko.

„Ako sekretár Progresívneho Slovenska (PS) sa zásadne dištancujem od toho, že PS akýmkoľvek spôsobom financovalo, organizovalo Za slušné Slovensko. Prosím vás, neťahajte konšpirovanie do kampane, nie je vás to hodné,“ napísal Dubéci v reakcii na komentár Mrvu.