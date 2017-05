MS v hokeji 2017: Slovensko – Taliansko (online)

KOLÍN 6. mája (WebNoviny.sk) – Prvým súperom slovenských hokejistov na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku sú Taliani. Zápas sa v kolínskej Lanxess Arene začína o 16:15.

Vzájomná bilancia oboch sobotňajších súperov hovorí jasne v prospech Slovákov. Zo sedemnástich zápasov triumfovali až dvanásťkrát, v jednom prípade sa zrodila remíza. Taliani majú na svojom konte štyri úspechy, jeden z nich ešte z roku 1940. Výber SR na vrcholnom podujatí s talianskym družstvom ani raz nezaváhal, naposledy ho zdolal 4:1 na MS 2014 v bieloruskom Minsku.

Chytať bude Hudáček

V bránke Slovenska by mal byť Július Hudáček. Na základe piatkového popoludňajšieho tréningu v Kolíne nad Rýnom je známa aj zostava korčuliarov. V obrane by mali hrať Michalovia Čajkovský so Sersenom, Adam Jánošík s Petrom Čerešňákom, Martin Gernát s Jurajom Mikušom a Peter Trška s Eduardom Šedivým.

Útočné trojice sa v piatok pripravovali tak, ako to avizoval kouč Zdeno Cíger už pred odletom do Nemecka. Center Libor Hudáček mal na krídlach Dávida Skokana s Vladimírom Draveckým, Mário Bližňák trénoval s Marcelom Haščákom a Michelom Miklíkom, Lukáš Cingeľ s Tomášom Hrnkom a Andrejom Kudrnom. Štvrtý útok tvorili Pavol Skalický, Jakub Suja a Andrej Šťastný.

Taliani anšpirantom na zostup

Napriek tomu, že Taliani sú hlavný ašpirant na zostup zo základnej A-skupiny do nižšej kategórie, majú vo svojom kádri niekoľko hráčov, ktorí patria v Európe medzi opory svojich klubov. Gólman Andreas Bernard dlhodobo chytá vo Fínsku a v sezóne 2016/2017 bol v tíme Ässät Pori brankárskou jednotkou.

Lídrom defenzívy by mal byť londýnsky rodák Thomas Larkin, ktorý hral v KHL za Medveščak Záhreb a záver ročníka strávil v nemeckom Mannheime v DEL. V obrane nemožno zabudnúť na skúseného Armina Helfera či univerzála Alexandra Eggera a smerom dopredu na kapitána Antona Bernarda, staršieho brata brankára výberu Talianska.

MS v hokeji: A-skupina

Kolín nad Rýnom (Lanxess Arena)

Slovensko – Taliansko – zápas sa začína o 16:15

