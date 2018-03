MS v hokeji 2018 sú za rohom

BRATISLAVA 15. marca 2018 (WBN/PR) – Do začiatku 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji zostáva presne päťdesiat dní. Tie bude prvýkrát v histórii hostiť Dánsko. Dejiskami turnaja budú Kodaň a Herning, kde Slovensko odohrá základnú skupinu na 11-tisícovom štadióne Jyske Bank Boxen.

Dôležitý súboj o olympijskú miestenku

Nadchádzajúce dva svetové šampionáty budú pre slovenských hokejistov veľmi dôležité. Aktuálne sú v rebríčku IIHF mimo najlepšej osmičky, a tak nemajú istú miestenku na Hrách XXIV. zimnej olympiády v Pekingu. Na posun v rebríčku bude potrebný postup aspoň do štvrťfinále. Za ostatných desať rokov sme však postúpili do vyraďovacích súbojov len dvakrát. Na nedávnom olympijskom turnaji v Pjongčangu malo Slovensko vynikajúci úvod, keď s tímom zloženým z ôsmich hráčov Tipsport ligy zdolalo hviezdami nabité Rusko 3:2. Následne však prišli tri prehry, ktoré zverencov Craiga Ramsayho odsunuli na jedenástu pozíciu. Drobnú paralelu možno nájsť s rokom 2002. V Salt Lake City obsadilo mužstvo okolo kapitána Róberta Petrovického takisto predposledné miesto a o tri mesiace neskôr sa tešilo z titulu majstra sveta.

Reprezentáciu by mohla posilniť trojica z NHL

Pred tohtoročnými majstrovstvami sveta odohrá slovenský tím osem prípravných zápasov. V rámci Euro Hockey Challenge si dvakrát zmeria sily so Švédskom, Nemeckom, Lotyšskom a Francúzskom. Už teraz je jasné, že v drese s dvojkrížom na hrudi sa nepredstaví Andrej Meszároš, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru. Za seniorské A-čko odohral 53 zápasov a nazbieral 13 bodov za päť gólov a osem asistencii. Craig Ramsay zrejme nebude môcť rátať ani s bratmi Hudáčkovcami či obrancom Michalom Sersenom. Veľké zmeny v porovnaní s olympijskou nomináciou čakať nemožno. Z kanadsko-americkej NHL by reprezentáciu mohla posilniť trojica Richard Pánik, Tomáš Jurčo a Andrej Sekera. Bojnický rodák síce bol dlhšiu dobu zranený, no od 21. decembra mal v drese Edmontonu len dvakrát nižší ice-time ako štrnásť minút.

Negatívna bilancia s favoritmi skupiny

Slovenských hokejistov na MS v hokeji 2018 čaká náročná základná skupina. Do turnaja vstúpia bratovražedným súbojom s Českom, ktoré na scéne majstrovstiev sveta zdolali len dvakrát. Negatívnu bilanciu máme aj proti ďalším favoritom skupiny. Od roku 2007 sme na svetových šampionátoch proti Rusku a Švédsku prehrali desaťkrát po sebe. Dôležité súboje odohrajú Slováci so Švajčiarskom, Bieloruskom či Francúzskom, ktoré takisto pomýšľajú na postup. Papierovo najslabším článkom skupiny je Rakúsko. Naši západní susedia sa do elitnej kategórie vracajú po troch rokoch, no zrejme nebudú môcť rátať s Thomasom Vanekom. Kompletné sumáre zo zápasov našej reprezentácie či vyraďovacích súbojov nájdete na webe www.msvhokeji.sk.

Kanada bude ešte silnejšia než v Pjongčangu

Hlavným ašpirantom na zlato bude, ako obvykle, Kanada. Výber javorového listu ukázal svoju silu aj na spomínanej olympiáde, kde získal bronz bez hráčov z NHL. V Dánsku bude ešte silnejší. Samozrejme, základná časť NHL sa ešte neskončila, no možno predpokladať, že do play off nepostúpia Connor McDavid, John Tavares, Mathew Barzal, Matt Duchene či Johanthan Toews. Nič iné ako zisk zlatých medailí neberú Rusi, ktorí majú nesmierne silnú reprezentačnú základňu v tímoch SKA Petrohrad a CSKA Moskva. Čiernym koňom budú severské krajiny a šesťročnú sériu bez zisku cenného kovu na veľkých turnajoch by radi prerušili Česi.