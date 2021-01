MS v hokeji 2021 sa nebudú konať v Bielorusku, o náhradnom dejisku rozhodne IIHF neskôr

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) odobrala bieloruskému Minsku právo spoluorganizovať tohtoročné majstrovstvá sveta seniorov. Bielorusi sa mali na šampionáte podieľať s lotyšskou Rigou, turnaj je naplánovaný na 21. mája až 6. júna.

IIHF nateraz neurčila, či Riga zostane jediným organizátorom MS 2021, alebo k nej pribudne ešte jedno hostiteľské mesto v inej krajine. Informácie priniesol oficiálny web IIHF a ako dôvod svojho rozhodnutia uviedla bezpečnosť turnaja.

O tom, že Minsk príde o spoluorganizáciu MS 2021, sa hovorilo už dlhší čas. Pre napätú situáciu v Bielorusku odmietli Lotyši hostiť šampionát s geografickým susedom. Tiež viacero účastníckych krajín vrátane Fínska či Švédska vyjadrilo svoje znepokojenie a na šampionáte nechceli štartovať, ak bude Bielorusko spoluorganizátorom.

IIHF uznala nevhodnosť podujatia v Minsku

Prezident IIHF René Fasel v úvode minulého týždňa absolvoval pracovnú cestu do Minska, kde sa stretol s prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Po návrate do Švajčiarska šéf IIHF hovoril, že spoločný šampionát Lotyšov a Bielorusov by mohol v Minsku iniciovať pozitívne zmeny v krajine, v rovnakom tóne sa niesol aj jeho príhovor na webe IIHF v pondelok.

„Nie sme naivní, aby sme si mysleli, že majstrovstvá sveta v Minsku vyriešia všetky problémy v krajine. Neznamená to však, že by sme nemali preskúmať, či IIHF nedokáže iniciovať pozitívne zmeny pre budúcnosť tejto krajiny,“ poznamenal Fasel.

„Aj keď Rada IIHF domnieva, že svetový šampionát by pravdepodobne nebol zneužitý na politickú propagandu z akejkoľvek strany, napriek tomu uznala, že organizácia tohto podujatia v Minsku by nebola vhodná, pretože by bolo potrebné riešiť väčšie problémy a k tomu zariadiť aj bezpečnosť a ochranu tímov, divákov či rozhodcov,“ dodal Fasel.

Suspendovanie Lukašenka z olympijských akcií

V Bielorusku je od leta 2020 nestabilná politická situácia, keď po prezidentských voľbách sa rozpútala vlna nepokojov, podľa demonštrantov bolo víťazstvo Lukašenka v prezidentských voľbách zmanipulované. Počas týchto protestov skončili za mrežami mnohí odporcovia súčasného režimu aj demonštranti, nechýbali medzi nimi ani športovci.

Práve preto Medzinárodný olympijský výbor (MOV) suspendoval Lukašenka zo všetkých olympijských akcií, keďže podľa MOV ako šéf národného olympijského výboru dostatočne nechránil športovcov pred diskrimináciou za ich politické názory.

Fasel tiež nedávno informoval, že spolu s Lotyšskom by MS 2021 mohli organizovať Dánsko, Slovensko či Česko. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) však o takej alternatíve s IIHF nerokoval.