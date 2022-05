MS v hokeji 2022 (program štvrťfinále): Slovensko vyzve Fínsko a nehrá sa v Helsinkách

Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrťfinále tohtoročnému svetového šampionátu proti domácim Fínom. Kým zápasy základnej A-skupiny odohrali v Helsinki Ice Hall, štvrtkový duel je na programe od 19.20 SELČ v Tampere, v miestnej Nokia Arene.

Suomi s 19 bodmi ovládli základnú B-skupiny, keď zaváhali iba v severskom derby proti Švédsku (2:3 po sam. nájazdoch). V ostatných dueloch bodovali naplno (Nórsko – 5:0, Lotyšsko – 2:1, USA – 4:1, Veľká Británia – 6:0, Rakúsko – 3:0, Česko – 3:0).

Zverenci trénera Craiga Ramsayho začali turnaj triumfom nad Francúzskom (4:2), ale potom postupne podľahli Nemecku (1:2), Kanade (1:5) a Švajčiarsku (3:5). Do hry o postup do vyraďovacej časti sa vrátili víťazstvami nad Kazachstanom (4:3) a Talianskom (3:1). Svoj postup medzi do štvrťfinále spečatili v utorok triumfom nad Dánskom (7:1)