MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko viedlo nad Švajčiarskom 3:1, ale rozhodla až 10. séria nájazdov (foto)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vo svojom záverečnom štvrtom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v Kanade zaznamenali druhú prehru, na Silvestra podľahli Švajčiarom 3:4 po samostatných nájazdoch.

Slováci sa udržali na 2. mieste v skupine s rovnakým počtom 7 bodov ako vedúci Fíni, ktorí ešte nastúpia proti Američanom. Skupinová časť MSJ 2023 vyvrcholí v piatok aj stretnutiami Česko-Nemecko a Kanada – Švédsko.

V pondelok 2. januára sú na programe všetky štyri štvrťfinálové duely a prvý súboj o záchranu medzi Lotyšmi a Rakúšanmi.

MS v hokeji do 20 rokov

B-skupina (Moncton):

Švajčiarsko – Slovensko 4:3 po samostatných nájazdoch (0:1, 1:2, 2:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 22. Reichle (Taibel, Streule), 43. Ramel (Reichle, Müller), 49. Canonica (Biasca, Robin), rozhodujúci sam. nájazd Dionicio – 5. Sýkora (Bečár, Nátny), 38. Petrovský (L. Nemec, Mešár), 39. Petrovský (Mešár, L. Nemec)

Vylúčenia: 1:3 na 2 min, presilovky. 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Harnilton (Kan.), Iwerrt (Nem.) – Knox (Kan.), Laguzov (Nem.)

Zostava SR: Gajan – Funtek, Š. Nemec, Nátny, Štrbák, Groch, Kmec, Bečár – L. Nemec, Petrovský, Mešár – Čiernik, Dvorský, Sýkora – Šotek, Repčík, Žlnka – Bačo, Dej, Mišiak – Štefančík

V prvej minúte predĺženia mal na hokejke víťazný gól Švajčiar Bichsel, ktorý sa pretlačil cez Petrovského. Jeho nájazd však Gajan zneškodnil. V 64. minúte slovenský kapitán Šimon Nemec nedovolene zastavil unikajúceho súpera a Švajčiari hrali do konca predĺženia presilovku štyroch proti trom. Nedokázali ju využiť a rozhodnúť zápas. V samostatných nájazdoch rozhodol o triumfe Švajčiarov v 10. sérii Rodwin Dionicio, Gajana prekonali aj Canonica a Müller. Zo Slovákov uspeli Mešár s Repčíkom. Za najlepších hráčov stretnutia vyhlásili Petrovského a Reichleho.

Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa stretli so Švajčiarmi na majstrovstvách sveta 13. raz a zaznamenali siedmu prehru, raz sa zrodila remíza. V prípade triumfu a pomoci od Američanov mohli Slováci ovládnuť skupinu na MSJ tretíkrát v histórii, podarilo sa im to v rokoch 1999 a 2002.

Tabuľka B-skupiny:

1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7 – postup do štvrťfinále

2. Slovensko 4 2 0 1 1 14:12 7 – postup do štvrťfinále

3. USA 3 2 0 0 1 13:9 6 – postup do štvrťfinále

4. Švajčiarsko 4 0 3 0 1 11:12 6 – postup do štvrťfinále

5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1 – boj o záchranu