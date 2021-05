MS v hokeji ešte bližšie divákom a poslucháčom: Štáb RTVS v piatok vycestuje do Rigy

V súvislosti s postupným uvoľňovaním protiepidemických opatrení vedenie RTVS prehodnotilo účasť svojho štábu priamo v dejisku Majstrovstiev sveta v hokeji. Keďže pôvodné rozhodnutia o účasti komentátorov v dejisku MS museli padnúť v čase, kedy bolo celé Slovensko v pandemickej čiernej fáze a zároveň platili prísnejšie opatrenia aj v hostiteľskej krajine, RTVS nemohla v rámci zachovania zdravia a bezpečnosti vyslať do Lotyšska svoje štáby. Situácia sa však zmenila a už v piatok vycestujú naši komentátori do Rigy, aby s radosťou priniesli divákom a poslucháčom tie najčerstvejšie hokejové momenty a zároveň podporili našich hokejistov.

V období platnosti výrazných pandemických opatrení a obmedzení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí RTVS z dôvodu ochrany svojich zamestnancov a spolupracovníkov nevyslala do dejiska MS žiaden štáb a komentovanie zápasov sa odohrávalo v štúdiu v Mlynskej doline. Po dôkladnom zvážení všetkých rizík a aj v súvislosti s uvoľnením epidemických opatrení v Rige však vedenie RTVS rozhodlo, že už od soboty budú naše televízne aj rozhlasové štáby priamo v centre diania. Diváci sa tak môžu tešiť na neopakovateľné zážitky a prenesenú atmosféru zo štadiónov priamo do obývačiek.

Na autentické komentovanie priamo z dejiska MS sa môžu tešiť nielen televízni diváci, ale aj poslucháči Rádia Slovensko, ktorým už od sobotného zápasu s Dánskom prinesieme rovnako komentované celé zápasy našej reprezentácie. Za komentátorský mikrofón zasadne priamo v Lotyšsku Jozef Jarkovský. „Osobne som ani nerátal, že sa podarí, aby s nami do Rigy išla aj naša rozhlasová legenda Jozef Jarkovský. Poslucháči, ktorí budú v čase zápasov v autách a na cestách alebo si ho budú chcieť zapnúť z rádia, budú mať zaručene obrovský zážitok a radosť, pretože jeho energia – hoci má asi takmer o 50 rokov viac ako niektorí naši hokejoví reprezentanti – je úplne rovnaká,“ teší sa šéf sekcie športu RTVS Matej Hajko.

Tímu RTVS sa podarilo v extrémne rekordnom čase podniknúť absolútne všetky dôležité kroky potrebné na to, aby dokázal zrealizovať plnohodnotné komentovanie priamo z Rigy. „Definitívne o tom rozhodol gól na 2:1 s Ruskom. Naši chalani hrali fantasticky, vtedy som to začal riešiť a vedel som, že mám na to de facto 24 hodín. Začal sa kolotoč dlhých telefonátov, aby sme si naozaj overili, že po príchode sú opatrenia už natoľko priaznivé, že nášmu tímu umožnia po prílete takmer okamžitý začiatok práce. Kľúčové pre nás bolo, aby nám organizátori poskytli absolútnu technickú podporu, čo nám dokázali v priebehu pár hodín potvrdiť. Obrovské množstvo štábov tam v porovnaní s bežnými šampionátmi nie je a aj počty komentátorských miest sú stále výrazne obmedzené. Postupne nám začali chodiť kladné odpovede a už nám teda nič nestojí v ceste. Najdôležitejšia bola však v prvom rade ochrana zdravia našich zamestnancov a spolupracovníkov,“ vyratúva kroky vedúce k vycestovaniu našich štábov Matej Hajko.

Postupné uvoľňovanie pandemických opatrení však nie je jediným hnacím motorom, ktorý ženie štáby RTVS do Lotyšska. Podľa riaditeľa sekcie športu RTVS je to aj ambiciózne mladé mužstvo plné energie, na ktoré sme dlhé roky čakali a túžba priniesť autentickú atmosféru ľuďom, ktorí tam reálne nemôžu vycestovať. „Cítime potrebu, aby sme obrovskú energiu z ľadu, ktorú naši húževnatí chlapci predvádzajú, čo najvernejšie dostali, či už cez rozhlasové prijímače alebo cez obrazovky. Sme presvedčení, že sme aj doposiaľ dokázali zabezpečiť šampionát absolútne plnohodnotne, najviac ako sa len dalo, ale to jediné, čo ľuďom – aj podľa reakcií – najviac chýbalo je autentické komentovanie priamo z miesta, a to je nenahraditeľné. Divákom a aj poslucháčom prinesieme domov jednoducho trochu viac Rigy,“ uzatvára Matej Hajko.

