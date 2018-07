MS vo futbale 2018 (štvrťfinále): Uruguaj – Francúzsko (online)

NIŽNIJ NOVGOROD 6. júla (WebNoviny.sk) – Štvrťfinálový program XXI. majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku ponúka hneď na úvod zaujímavú konfrontáciu dvoch bývalých majstrov sveta Francúzsko – Uruguaj.

Práve tieto dva tímy sa v osemfinále postarali o vyradenie dvoch najväčších hviezd svetového futbalu. Francúzi zdolali Argentínčanov s Lionelom Messim (4:3) a Uruguajčania poslali na dovolenky Cristiana Ronalda a jeho Portugalsko (2:1).

Súboj dvoch rozličných herných štýlov sa hrá v piatok od 16.00 SELČ v Nižnom Novgorode pod taktovkou argentínskeho rozhodcu Néstora Pitanu. Víťaz duelu Francúzsko – Uruguaj natrafí v semifinále na lepšieho z druhého piatkového súboja Brazília – Belgicko (20.00 h).

Francúzi v základnej skupine predvádzali profesorské výkony s dôrazom na taktickú stránku, no bez ofenzívnej šťavy. V osemfinále proti Argentíne sa však akoby šibnutím čarovného prútika zmenili na útočných predátorov.

Stačilo, že sa Juhoameričania dostali na začiatku druhého polčasu do vedenia 2:1. Napokon zápas plný nepredvídateľných ofenzívnych ťahov vyhral európsky zástupca 4:3 a dal dôrazne najavo, že to myslí vážne s útokom na druhý titul po 20 rokoch.

Uruguaj v doterajších štyroch zápasoch MS 2018 inkasoval jediný raz a na štyri víťazstvá potreboval 7 gólov. Proti Francúzom však môže mať vážny problém v ofenzíve, ak nebude môcť nastúpiť Edinson Cavani. Dvojgólový strelec zo súboja s Portugalskom (2:1) si v tom istom stretnutí zranil ľavý lýtkový sval (má tam opuch vo veľkosti 48x 29x 17 mm) a správa po stredajšom tréningu Juhoameričanov nebola pozitívna.

Ešte štatistický pohľad na súboj Francúzsko – Uruguaj. Francúzi sú majstri sveta z roku 1998 a trikrát z ostatných štyroch účastí na MS postúpili do štvrťfinále. V semifinále boli zatiaľ naposledy v roku 2006, keď to dotiahli až k tesnej finálovej prehre po jedenástkovom rozstrele s Talianskom. Uruguajské tituly majstra sveta siahajú ešte do rokov 1930 a 1950. Pred štyrmi rokmi v Brazílii skončili „La Celeste“ svoju púť v osemfinále, ale v roku 2010 v JAR skončili na 4. priečke.

Zaujímavé je, že Francúzi zdolali Uruguajčanov v ôsmich zápasových konfrontáciách dosiaľ jediný raz. Pred 33 rokmi vtedajší majstri Európy 1984 na čele s Michelom Platinimi zvíťazili nad šampiónmi Južnej Ameriky 2:0 v boji o Interkontinentálny pohár. Celková francúzska bilancia s Uruguajom (1-4-3) a úspešnosť 12,5 % je podľa denníka L´Equipe najhoršia spomedzi všetkých tímov, ktorým „trikolóra“ čelila v celej svojej histórie viac než jedenkrát.

Pikantne pôsobí aj fakt, že všetky remízy medzi týmito dvoma mužstvami boli bezgólové. Na trávnikoch majstrovstiev sveta sa stretli dosiaľ trikrát s bilanciou 1 víťazstvo pre Uruguaj a 2 remízy. Bez gólov sa skončil aj zatiaľ posledný duel týchto dvoch súperov na MS v A-skupine v roku 2010 v JAR.

Jedinými dvoma pamätníkmi tohto súboja na súčasnej francúzskej strane sú brankári Hugo Lloris a Steve Mandanda. Z uruguajského tímu si tento duel pamätajú brankár Fernando Muslera, obranca Diego Godín a aj útočníci Luis Suárez a vtedy iba náhradník Edinson Cavani.

