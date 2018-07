MS vo futbale 2018 v Rusku sú najlepšie v histórii, vyhlásil šéf FIFA Infantino

MOSKVA 13. júla (WebNoviny.sk) – Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino je nadmieru spokojný s majstrovstvami sveta v Rusku.

Pred šampionátom sa ozývali hlasy pochybovačov, či je Rusko vhodná destinácia, usporiadatelia však odviedli dobrú prácu a v doterajšom priebehu sa nevyskytli výraznejšie nedostatky.

Infantino zašiel s pochvalou ešte ďalej a vyhlásil, že šampionát v Rusku je najlepší v histórii: „Pred pár rokmi som povedal, že to budú najlepšie majstrovstvá. Teraz som tu a skutočne môžem potvrdiť, že to tak je. Veľká vďaka patrí Rusku, vláde, prezidentovi Putinovi a každému, kto participoval na organizácii. Som si istý, že sú to najlepšie majstrovstvá,“ povedal na tlačovej konferencii Infantino.

Dvadsiaty prvý „mundial“ vyvrcholí cez víkend. V sobotu zabojujú v Petrohrade o tretie miesto Angličania s Belgičania (16.00 h SELČ) a v nedeľu sa v Moskve Francúzi postavia proti Chorvátom v zápase o titul (17.00 h. SELČ). Informácie zverejnil web ORF.

