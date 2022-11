MS vo futbale 2022 v Katare: Španielsko a Nemecko si v šlágri body podelili, góly padli v druhom polčase

V šlágri nedeľňajšieho programu na futbalových majstrovstvách sveta v Katare medzi výbermi Španielska a Nemecka sa zrodila remíza 1:1, ktorá Španielov udržala na čele tabuľky E-skupiny a Nemcom zaistila, že postup do osemfinále majú stále vo vlastných rukách.

Španieli mali v nedeľu viac z hry a po bezgólovom prvom polčase ich po hodine hry poslal do vedenia striedajúci Álvaro Morata. Ani prehra by Nemcov úplne nevyradila z hry, no už by situáciu nemali len vo vlastných rukách. Útočík Niclas Füllkrug však v 83. minúte zaistil deľbu bodov.

Španieli vo štvrtok 1. decembra vyzvú Japoncov a na postup im stačí aj remíza. Nemci v treťom súboji na podujatí vyzvú Kostaričanov a v prípade trojbodového zisku a víťazstva aspoň o dva góly, postúpia so Španielmi v prípade ich triumfu či remízy. Ak by Španieli podľahli Japoncom, Nemci by nad Kostaričanmi museli triumfovať výraznejšie tak, aby mali lepšie celkové skóre ako zverenci trénera Louisa Enriqueho.