MS vo futbale 2022 v Katare - tabuľky (základné skupiny A, B, C, D, E, F, G, H)

Majstrovstvá sveta vo futbale 2022 v Katare sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra. Zúčastnených 32 krajín je rozdelených do ôsmich základných skupín a z každej postúpia do vyraďovacej časti najlepšie dva tímy.

MS vo futbale 2022 v Katare – tabuľky

zápasy v základných skupinách sa hrajú od 20. novembra do 2. decembra

A-skupina

Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Ekvádor 1 1 0 0 2:0 3 2. Holandsko 0 0 0 0 0:0 0 3. Senegal 0 0 0 0 0:0 0 4. Katar 1 1 0 0 0:2 0

B-skupina

Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Anglicko 0 0 0 0 0:0 0 2. USA 0 0 0 0 0:0 0 3. Irán 0 0 0 0 0:0 0 4. Wales 0 0 0 0 0:0 0

C-skupina

Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Argentína 0 0 0 0 0:0 0 2. Poľsko 0 0 0 0 0:0 0 3. Mexiko 0 0 0 0 0:0 0 4. S. Arábia 0 0 0 0 0:0 0

D-skupina

Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Francúzsko 0 0 0 0 0:0 0 2. Dánsko 0 0 0 0 0:0 0 3. Tunisko 0 0 0 0 0:0 0 4. Austrália 0 0 0 0 0:0 0

E-skupina

Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Španielsko 0 0 0 0 0:0 0 2. Nemecko 0 0 0 0 0:0 0 3. Japonsko 0 0 0 0 0:0 0 4. N. Zéland 0 0 0 0 0:0 0

F-skupina

Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Belgicko 0 0 0 0 0:0 0 2. Chorvátsko 0 0 0 0 0:0 0 3. Maroko 0 0 0 0 0:0 0 4. Kanada 0 0 0 0 0:0 0

G-skupina

Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Brazília 0 0 0 0 0:0 0 2. Švajčiarsko 0 0 0 0 0:0 0 3. Srbsko 0 0 0 0 0:0 0 4. Kamerun 0 0 0 0 0:0 0

H-skupina