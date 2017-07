MŠK Žilina po 7 rokoch opäť túži po skupinovej fáze Ligy majstrov, prvou prekážkou FC Kodaň

ŽILINA 11. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti MŠK Žilina si po úspešnej ceste predkolami Ligy majstrov 2010/2011 na jeseň v skupinovej fáze napriek šiestim prehrám užili súboje s londýnskym FC Chelsea, francúzskym Olympique Marseille a Spartakom Moskva, po siedmich rokoch sa chce tím úradujúceho slovenského šampióna opäť presadiť na najvyššom európskom fóre.

Zverenci trénera Adriána Guľu v uplynulej sezóne suverénne ovládli domácu Fortuna ligu. Súhrou okolností sa pred žrebom 2. predkola LM 2017/2018 ocitli tesne pod čiarou a medzi nenasadenými mužstvami, do cesty sa im postavil dánsky majster a účastník skupinovej fázy vlaňajšej edície kontinentálneho pohára číslo jeden FC Kodaň.

Prvý zápas odohrajú v stredu pod Dubňom (20.15 h), hlavným rozhodcom je Francúz Benoit Millot. Odveta s úvodným výkopom o 19.30 h je na programe o týždeň neskôr (19. 7.) v Kodani.

Tréner Guľa mužstvu verí

Od spomenutej účasti v skupinovej fáze ročníka 2010/2011 odohrala Žilina v LM iba dva zápasy – v sezóne 2012/2013 v 2. predkole tesne nestačila na izraelský Hapoel Kirjat Šmona (1:0 doma, 0:2 vonku).

Liga majstrov s účasťou miestneho MŠK sa teda do Žiliny vracia po piatich rokoch (vlani aj predvlani v Žiline odohrali svoje zápasy v LM hráči AS Trenčín, pozn.). “Tešíme sa, čo sa chlapcom podarilo. Som pokojný, verím mužstvu a našim veciam. Sme nastavení tak, aby sme boli úspešní,” povedal počas utorkovej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia kormidelník Guľa.

Žilinčania dosiaľ predali približne 6500 vstupeniek, aj s držiteľmi permanentiek očakávajú v stredu návštevu na úrovni 8000 alebo 9000 divákov.

“Veľmi sa teším na zápas; počul som, že príde veľa ľudí. Jednoznačne pôjdeme za víťazstvom. Mužstvo je dobre pripravené, pravda leží na ihrisku. Verím, že naše nastavenie bude správne a s podporou fanúšikov zajtra zvíťazíme,” uviedol žilinský kouč a pokračoval: “Máme dostatok kvality a entuziazmu, aby sme domáci zápas zvládli. Uvidíme, čo prinesie odveta, teraz sa maximálne sústredíme na zajtrajšok. Musíme byť pokorní a sebavedomí. Je to pre nás veľký zápas. Podstatné je, aby sme boli koncentrovaní na naše silné stránky. Chlapci majú návyky, automatizmy, na tom môžeme stavať. Chceme byť produktívni v útoku a kompaktní v defenzíve. Pôjdeme do toho s odvahou a maximálnym nasadením od prvej minúty. Zajtra je ďalší deň, kedy chceme ísť na doraz.”

Škvarka pripomenul úspech spred dvoch rokov

Stredopoliar a kapitán MŠK Michal Škvarka doplnil: “Napätie nepociťujeme, je tam skôr odhodlanie. Na toto sme čakali celý rok. Chceme sa čo najlepšie pripraviť a odovzdať maximum.” Dvadsaťštyriročný záložník pripomenul úspech “šošonov” spred dvoch rokov, v play-off o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy vtedy zvíťazili 3:2 nad španielskym Athleticom Bilbao: “Aj Bilbao bolo veľmi kvalitný súper, no nezľakli sme sa. Tak chceme ísť aj proti Kodani.”

Lodivod Guľa svojich zverencov nemotivoval špeciálnou stávkou. “V kabíne to máme postavené na športovom úspechu, chlapcom som nijakou stávkou nemotivoval. Viac sa už asi neostrihám. Ten zápas má taký náboj, že nie je potrebné extra motivovať. Urobíme všetko pre to, aby sme hrali viac tých európskych zápasov,” vyhlásil Guľa. Škvarka dodal: “Každý má o motiváciu postarané; vieme, o čo sa hrá a bojuje.”

Pri úspešnej púti edíciou 2010/2011 Žilina pod trénerským vedením súčasného kormidelníka tímu SR “21” Pavla Hapala prekonala v 2. predkole maltský FC Birkirkara (0:1 vonku, 3:0 doma), v 3. predkole bulharský Litex Loveč (1:1 vonku, 3:1 doma) a v play-off Spartu Praha (2:0 vonku, 1:0 doma).

FC Kodaň je dánskym suverénom

Teraz čaká Žilinu na úvod oveľa náročnejší protivník. FC Kodaň je v treťom tisícročí dánskym suverénom, počas tohto obdobia získal 11 národných titulov.

Od vlaňajšieho leta v mužstve pôsobí slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš. “Janko je veľmi dobrý hráč, je v reprezentácii. Sledoval som ho ešte v Jablonci. Jany má svoju kvalitu, hre prináša pokoj a solídnu myšlienku,” skonštatoval Guľa na margo nitrianskeho rodáka.

Dánsky šampión počas prestupového obdobia získal do ofenzívy Pierosa Sotirioua z APOEL Nikózia, no prišiel o trojicu opôr – útočníka Andreasa Corneliusa a duo obrancov Ludwig Augustinsson, Mathias “Zanka” Jörgensen. Augustinsson aj Jörgensen si svojimi výkonmi vypýtali miesto v ideálnej jedenástke Ligy majstrov 2016/2017, web UEFA.com ich do nej v decembri zaradil vedno s Lionelom Messim, Edinsonom Cavanim, Driesom Mertensom, Riyadom Mahrezom, Mesutom Özilom či Janom Oblakom.

“Informácií o súperovi máme dosť, zbierali sme ich z rôznych zdrojov. Vieme, ako chceme hrať; náš spôsob hry nebudeme meniť, priniesol nám možnosť hrať takéto zápasy. Verím, že súper s tým bude mať problémy. Mužstvá, ktoré hrali podobne ako my, dokázali proti Kodani uspieť. Majú svoje meno, vlani hrali skupinovú fázu, no tiež predali niektorých hráčov,” povedal Guľa.

Odchod Mabouku a zranenie Volešáka

Aj Žilinčania sa musia vyrovnať s odchodmi dôležitých postáv. Kanonier Filip Hlohovský zamieril do Kórejskej republiky, kamerunský pravý obranca Ernest Mabouka sa rozhodol pre pôsobenie v izraelskom Maccabi Haifa.

“Odchod Mabouku vnímam z dvoch perspektív – bol nečakaný, no zároveň aj očakávaný. Bol tu sedem rokov a je v reprezentácii. Verili sme však, že spoločné úsilie dotiahneme minimálne v tomto dvojzápase. Nedávno hral proti Alexisovi Sánchezovi – je jasné, že sa chcel posunúť, aj keď mal odísť asi iným spôsobom, s veľkou pompéznosťou. Určite to nebolo tradičné riešenie,” skonštatoval 42-ročný kouč MŠK, ktorý má k dispozícii dvojicu posíl – útočníka Róberta Polievku a pravého obrancu Juraja Chvátala.

“Sú to mladí slovenskí hráči, naša filozofia je nastavená správne. Ak mužstvo funguje systémovo, dokáže nahradiť každého jednotlivca. Na zápas budú pripravení. Som milo prekvapený; ukázali, že majú talent a aj niečo naviac. Mali by nám pomôcť, aby sme boli lepší ako tím,” uviedol Guľa, ktorý pre absenciu zraneného Miloša Volešáka rieši otázku brankárov: “Miloš má za sebou artroskopiu kolena. Zajtra nebude pripravený; je šanca, že na odvetu áno. Máme k dispozícii Dominika Holeca, Aleša Mandousa a Maťa Leška. Verím, že vyberieme dobrú dvojicu a udržíme čisté konto.”

Ak Žilina v 2. predkole LM neuspeje, s európskou pohárovou scénou sa rozlúči. Ak sa jej púť Ligou majstrov skončí v 3. predkole, presunie sa do play-off o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. V prípade postupu z 3. predkola do play-off o účasť v skupinovej fáze LM by Žilinčania mali istotu pohárovej jesene – ak nie v Lige majstrov, tak v Európskej lige. Žreb 3. predkola LM sa uskutoční pred odvetnými súbojmi 2. predkola – v piatok 14. 7. o 12.00 h v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.