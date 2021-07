Múdry klaun a nenahraditeľný človek. Kňažko, Maďarič, Vacvalová i Satinská spomínajú na Milana Lasicu

Hovorí sa, že každý umelec by si želal zomrieť na javisku. Tam, kde odovzdáva divákom časť seba samého, svojej duše. Ak to môžeme považovať za dar, potom ho zrejme už do vienka dostal aj jeden z najvýraznejších predstaviteľov kultúrneho života na Slovensku za uplynulé dekády – Milan Lasica.

Rodák zo Zvolena naposledy vydýchol v nedeľu na javisku Štúdia L+S, ktoré bolo vždy veľmi úzko spojené s jeho životom.

Posledné standing ovation

Milovník kaviarní, golfu a humoru nakrútil množstvo filmov, inscenácií, bol režisérom, spevákom aj textárom.

Z hudobnej tvorby patria medzi nezabudnuteľné klenoty album Bolo nás jedenásť, ktorý nahral v roku 1981 spolu s Julom Satinským a Jarom Filipom alebo text hitu Čerešne.

Vystupoval aj s kapelou Bratislava Hot Serenaders, s ktorou v osudnú nedeľu zaspieval aj svoju poslednú pieseň Ja som optimista.

Orchester s kapelníkom Jurajom Bartošom sa v oficiálnom stanovisku poďakoval za krásnych 20 rokov spolupráce so spevákom. „Odišiel od nás pri standing ovation na jeho domovskej scéne Štúdia L+S, medzi svojimi, po krásnom koncerte. A tak aj ostane navždy v našich srdciach, s úsmevom na perách,“ uviedli.

Muzikanti zároveň pripojili aj úprimnú sústrasť jeho rodine a poďakovali sa všetkým za slová podpory.

S Julom

Práve s Júliusom Satinským tvoril Milan Lasica nezabudnuteľnú humoristickú dvojicu. Niekdajší minister kultúry a dramaturg Marek Maďarič pre Webnoviny.sk uviedol, že aj jeho ovplyvnila tvorba tohto nerozlučného tandemu.

Lasicu vníma ako umelca, ktorý bol vynikajúci v každej oblasti, ktorej sa venoval. Zároveň ho považuje za človeka, ktorého duchaplné názory sa oplatilo čítať a počúvať. Okrem tvorby so Satinským ho zasiahli aj jeho pesničkové texty, z ktorých mnohé dosahujú úrovne tých najlepších básní.

„Ten najväčší prínos pre slovenskú kultúru a Slovensko vidím v jeho dare tvoriť v tom všetkom, čo robil, ten duchaplný inteligentný humor, čiže niečo, o čo je u nás dlhé roky pomerne núdza. On to robil na naozaj fantastickej úrovni. Povedal by som, že to bol múdry klaun,“ vyjadril sa Maďarič.

Satinského dcéra Lucia Molnár Satinská pre Webnoviny.sk prezradila, že Lasica v ľuďoch vzbudzoval rešpekt, v niektorých až bázeň. Ona v detstve na otcovho kolegu však tak trocha žiarlila, pretože im ho určitým spôsobom „zobral“.