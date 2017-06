Líder svetového rebríčka Murray zdolal Chačanova a presvedčivo postúpil do štvrťfinále Roland Garros

PARÍŽ 5. júna (WebNoviny.sk) – Britský líder svetového rebríčka tenistov Andy Murray zvíťazil za 124 minút s prehľadom 6:3, 6:4, 6:4 nad ruským príjemným prekvapením podujatia Karenom Chačanovom v pondelňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna).

Vo štvrťfinále bude Murray hrať s Japoncom Kei Nišikorim. Proti osmičke “pavúka” má štatistiku 8:2. Ázijský finalista US Open 2014 v pondelok v osemfinále zdolal nevyspytateľného španielskeho univerzála Fernanda Verdasca za 154 minút výsledkovo extravagantne 0:6, 6:4, 6:4, 6:0. Stretnutie prinieslo 30 brejkbalov: Nišikori premenil 7 zo 17, Verdasco 5 z 13.

V tento deň sú na programe aj osemfinálové duely Stan Wawrinka (Švaj.-3) – Gael Monfils (Fr.-15) a Kevin Anderson (JAR) – Marin Čilič (Chor.-7). Už v nedeľu utvorili štvrťfinálové páry v dolnej polovici “pavúka” Dominic Thiem (Rak.-6) – Novak Djokovič (Srb.-2) a Pablo Carreno-Busta (Šp.-20) – Rafael Nadal (Šp.-4).

Dosiahol svoj 650. úspech vo dvojhre

Premožiteľ Martina Kližana z 2. kola Murray dosiahol svoj 650. zápasový úspech vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni, podarilo sa mu to ako 15. v histórii. Chačanov sa nestal prvým štvrťfinalistom RG hneď pri debute od roku 2005, vtedy to zvládol Španiel Rafael Nadal, teraz už 9-násobný šampión. Rus so Španielom Galom Blancom v zázemí cestou do osemfinále zastavil aj Čecha Tomáša Berdycha a Američana Johna Isnera.

Čerstvo 30-ročný rodák zo škótskeho Dunblane Murray proti 21-ročnému Chačanovovi (53.) síce na hlavnom Dvorci Philippa Chatriera v ich premiérovom vzájomnom zápase zaostal na víťazné údery 29:34, ale urobil citeľne menej nevynútených chýb – 14:38. Dvojnásobný zlatý olympijský medailista a držiteľ troch titulov na Majors Murray premenil 5 z 9 brejkbalov, zdolaný Chačanov využil obe svoje šance na returne.

Prípadný nezdar by pre obhajcu finálovej účasti vo francúzskej metropole Murrayho bol renkingovo najhorší na veľkej štvorke, odkedy v 2. kole newyorských US Open 2005 prehral s Francúzom Arnaudom Clémentom, vtedy 91. v hodnotení. Na RG 2006 podľahol v 1. kole domácemu Gaelovi Monfilsovi, v tej chvíli 28. v počítačovom poradí, stále je to jeho miestny negatívny rekord.

Murray je v osmičke pri Seine štvrtý rok

Zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murray je v osmičke pri Seine štvrtý rok v rade a siedmy raz celkovo, v druhom prípade to znamená štvrté miesto medzi aktívnymi hráčmi za Švajčiarom Rogerom Federerom, Srbom Novakom Djokovičom a Nadalom (po 11). Brit vlani v súboji o Pohár mušketierov nestačil na Djokoviča.

Murray namiesto zhodnotenia stretnutia emotívne vyhlásil: “Netreba azda pripomínať príšerné tragédie v Londýne a Manchestri. Paríž v ostatných rokoch tiež zažil podobné problémy. Som si istý, že každý sa ku mne pripojí, aby sme v myšlienkach a modlitbách boli so všetkými zasiahnutými. Sú to záležitosti, ktoré ovplyvnili veľkú časť Európy aj sveta.”

Dvojhra mužov – 4. kolo (osemfinále):

Andy Murray (V. Brit.-1) – Karen Chačanov (Rus.) 6:3, 6:4, 6:4 za 124 minút

Už známe dvojice vo štvrťfinále dvojhry mužov (dolná polovica žrebu):

Pablo Carreno-Busta (Šp.-20) – Rafael Nadal (Šp.-4)

Dominic Thiem (Rak.-6) – Novak Djokovič (Srb.-2)