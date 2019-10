Musíme sa im vyrovnať v agresivite, priblížil Pekarík recept na Walesanov

Do septembrových duelov kvalifikácie ME 2020 proti Chorvátsku a Maďarsku ho nepustili problémy s lýtkovým svalom.

Dlhoročný pilier defenzívy slovenskej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík sa však odvtedy dal zdravotne do poriadku a dúfa, že pomôže národnému mužstvu vo štvrtkovom dôležitom zápase kvalifikačnej E-skupiny proti Walesu a bude môcť nastúpiť aj v nedeľňajšom prípravnom dueli s Paraguajom.

Ako hráč nemeckej Herthy Berlín priznal na reprezentačnom zraze v Šamoríne, chýba mu zápasová prax, no tento hendikep by mu mohli pomôcť nahradiť skúsenosti. „Samozrejme, niečo je trénovať a niečo iné hrať zápasy. Myslím si však, že už som toho odohral dosť a pokiaľ mi to fyzický a zdravotný stav dovolí, tak verím, že to nebude žiadny väčší problém,“ uviedol 32-ročný rodák zo Žiliny.

Nátlakový futbal a vysoké napádanie

Ostrieľaný pravý bek si netrúfol percentuálne odhadnúť, nakoľko bude pripravený na oba tohtotýždňové zápasy.

„Momentálne sa koncentrujem iba na to, aby na reprezentačných tréningoch bolo všetko v poriadku tak, ako to bolo v Herthe. Do štvrtka ešte máme nejaký čas a pokiaľ nastúpim, tak určite nastúpim pripravený. Fyzických a kondičných tréningov som teraz v klube absolvoval dosť, čiže je to iba o tom, aby môj zdravotný stav vydržal,“ podotkol.

Slovensko sa v minulosti stretlo s Walesom dovedna štyrikrát. Až trikrát sa zápas skončil víťazstvom tímu z Britských ostrovov vrátane marcového duelu tejto kvalifikácie v Cardiffe, v ktorom tím trénera Ryana Giggsa vyhral 1:0.

„Celkovo nám ostrovný futbal príliš nesedí. Keď si vezmeme ostatné výsledky, či už s Anglickom alebo Walesom, neboli veľmi priaznivé. Náš najbližší súper je zvyknutý hrať nátlakový futbal, vysoké napádanie, v tempe od prvej do poslednej minúty… Na toto sa budeme musieť pripraviť. Musíme sa Walesanom vyrovnať v agresivite,“ myslí si Pekarík.

Hrozili prázdne tribúny

V prípade, že mužstvo spod Tatier víťazne zvládne duel s „waleským drakom“, urobí výrazný krok k postupu z kvalifikačnej E-skupiny. Z nej preniknú na šampionát dva najlepšie tímy, ale Pekarík sa to snaží takto nevnímať.

„Nechcem predbiehať. Myslím si, že každý zápas v našej skupine je zápasom roka, a tak to bude aj teraz proti Walesu. Vždy sa sústredíme iba na najbližší duel, ten je pre nás v tejto chvíli najdôležitejší. Až potom sa môžeme pozerať ďalej,“ poznamenal bundesligový šampión v drese VfL Wolfsburg zo sezóny 2008/2009.

Slovákom ešte prednedávnom hrozilo, že v dueli s Walesanmi nastúpia pred prázdnymi tribúnami Štadióna Antona Malatinského v Trnave. Dôvodom malo byť správanie slovenských fanúšikov v septembrovom kvalifikačnom zápase v maďarskej Budapešti. Slovenský futbalový zväz (SFZ) však nakoniec uspel s odvolaním a Európska futbalová únia (UEFA) umožnila slovenským priaznivcom vstup do hľadiska.

„Veľmi ma potešilo, že odvolanie prešlo. Fanúšikovia si zaslúžia takéto zápasy. Z mojich skúseností za desať rokov v reprezentácii viem, že s našimi priaznivcami nikdy neboli žiadne problémy. Bol by to pre nich veľký trest, takže som rád, že sa nakoniec bude hrať pred plným hľadiskom,“ zakončil Peter Pekarík.