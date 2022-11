Musíme v pomoci vytrvať tak dlho, ako bude potrebné. Ukrajina dnes nebojuje len za seba, tvrdí Káčer

Musíme v pomoci Ukrajine vytrvať tak dlho, ako to bude potrebné. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer to uviedol na sociálnej sieti po prílete do Bukurešti, kde sa stretne na rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO).

Podľa šéfa diplomacie so spojencami v NATO vyšlú z Bukurešti jasný odkaz nielen do Kyjeva, ale aj Moskvy. Ministri zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie chcú v hlavnom meste Rumunska diskutovať o ďalšej praktickej a politickej podpore pre Ukrajinu, ale tiež posilňovaní obrany a odolnosti Aliancie pred súčasnými bezpečnostnými hrozbami.

Rusko sa snaží zlomiť Ukrajinu

Káčer v statuse konštatoval, že Rusko stratilo akékoľvek zábrany a bombardovaním civilnej infraštruktúry a ukrajinských miest sa otvorene snaží vyvolať humanitárnu katastrofu a zlomiť tak vôľu Ukrajiny brániť sa.

„Lenže to sa Rusku nepodarí, história to už viackrát ukázala.“ vyhlásil Káčer, ktorý bude so spojencami hovoriť najmä o tom, ako ďalej pomáhať Ukrajine v jej obrane pred agresorom.

„Je ľudskou povinnosťou nenechať našich susedov mrznúť. Nemôžeme sa len prizerať, ako utekajú zo svojich domovov pred bombami. Najbližšie mesiace budú pre nás všetkých veľkou skúškou. Pre Ukrajinu existenčnou, pre nás morálnou,“ dodal s tým, že v pomoci Ukrajine musíme vytrvať tak dlho, ako to bude potrebné.

Robíme to pre bezpečnú Európu

Aj Slovensko hľadá podľa šéfa diplomacie nové spôsoby, ako pomôcť nášmu susedovi. Cvičíme ukrajinských vojakov, opravujeme ich poškodenú techniku a dodávame novú, pričom nedávno prišla na Ukrajinu už siedma húfnica Zuzana 2, dodali sme jej už aj bojové vozidlá pechoty.

Ďalšie húfnice idú do výroby, ktorú zafinancujú naši spojenci Dánsko, Nórsko a Nemecko. A takmer pol miliónom eur sme prispeli na nákup zimnej výstroje pre ukrajinských vojakov a navyšujeme tiež humanitárnu pomoc vrátane starostlivosti o utečencov.

„Prečo to robíme? Pretože Ukrajina dnes nebojuje len za seba, ale aj za budúcu podobu bezpečnosti v Európe,“ uzavrel Káčer.