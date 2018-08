Musíme zlepšiť výsledky na medzinárodnej scéne, a potom o nás bude záujem, tvrdí Dávid Buc

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Dávid Buc má za sebou životnú sezónu, ktorá vyvrcholila účasťou na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku.

V kádri trénera Craiga Ramsayho nebol iba do počtu, naopak, potvrdil oprávnenosť nominácie a patril k najlepším. Napriek tomu, na konci augusta stále nemá klub na ročník 2018/2019. Aktuálne je na skúške v HC Slovan Bratislava.

„Keby mi účasť na MS mala pomôcť, asi by som mal nový klub už v júni. Trh je presýtený hráčmi a o Slovákov nie je veľký záujem. Treba začať robiť výsledky na medzinárodnej scéne, pravidelne sa dostávať do štvrťfinále MS a vyššie. Potom sa to otočí a o slovenských hokejistov bude znova záujem,“ povedal pre denník Pravda 31-ročný útočník.

Čakal na ponuky z Česka i Nemecka

Rodák z Popradu verí, že sa mu podarí presadiť sa v tíme jediného slovenského účastníka v KHL a vybojuje si riadnu zmluvu.

„Každý hokejista sa snaží posúvať v kariére vyššie. Pôsobil som doma na Slovensku i v Česku, juniorku som si zahral v Kanade. Podarilo sa mi zahrať si na šampionáte, ďalšia méta je vyskúšať si druhú najlepšiu ligu sveta. Vždy sa chcem porovnávať s najlepšími. Ešte mám dva zápasy, aby som presvedčil trénerov,“ myslí si Buc.

Priznal, že ponuka od Slovana, kde pôsobil už pôsobil v rokoch 2010 – 2012, ho prekvapila. „Na KHL som veru vôbec nečakal, skôr na ponuky z Česka alebo Nemecka. Keď sa ozval Slovan, neváhal som ani sekundu. V minulosti som už v Bratislave pôsobil, získal som so Slovanom titul. Mám na tú sezónu veľmi pekné spomienky, v play off bolo v hľadisku vždy plno. Viem, že v klube dokážu vytvoriť super podmienky pre hráčov, majú kompletný servis. Dúfam, že tu ostanem, bude sa nám dariť a opäť zažijem vypredanú arénu.“

Stretnutie s Országhom

V bratislavskom tíme sa skúsený hokejista stretol znovu s trénerom Vladimírom Országhom, s ktorým sa pozná už so spoločného pôsobenia v Banskej Bystrici i zo slovenskej reprezentácie.

„Môže to byť určitá výhoda – pozná moje schopnosti a vie, kde som pre tím užitočný. Zároveň však nedostanem od trénera nič zadarmo. Musím sa chopiť šance a miesto si vybojovať sám – výkonmi na ľade,“ uviedol dvojnásobný slovenský šampión Buc.