Musk chce kúpou Twitteru pomôcť ľudstvu, kde sa dá povedať čokoľvek bez následkov

Americký miliardár Elon Musk v súvislosti s kúpou sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyhlásil, že kupuje platformu, aby „pomohla ľudstvu“ a nechce, aby sa stala „bezplatným pekelným prostredím pre všetkých“, kde sa dá povedať čokoľvek bez následkov.

Správa pre inzerentov zverejnená vo štvrtok na Twitteri prišla deň pred Muskovým konečným termínom na uzavretie kúpy spoločnosti za 44 miliárd dolárov.

„Dôvod, prečo som získal Twitter, je ten, že pre budúcnosť civilizácie je dôležité mať spoločné digitálne námestie, kde sa dá zdravo debatovať o širokej škále názorov bez použitia násilia,“ uviedol Musk a ďalej pokračoval: „V súčasnosti existuje veľké nebezpečenstvo, že sociálne médiá sa rozdelia na krajne pravicové a krajne ľavicové ozveny, ktoré vytvárajú viac nenávisti a rozdeľujú našu spoločnosť.“

Reklamná platforma

Musk vo štvrtok povedal inzerentom, že chce, aby bol Twitter „najuznávanejšou reklamnou platformou na svete“. Povedal, že by to malo byť „vrelé a príjemné pre všetkých“ a umožniť používateľom vybrať si zážitok, ktorý chcú mať.

„Neurobil som to preto, aby som zarobil peniaze,“ povedal o pripravovanej akvizícii a dodal: „Urobil som to preto, aby som sa pokúsil pomôcť ľudstvu, ktoré milujem. A robím to s pokorou, uvedomujúc si, že neúspech pri dosahovaní tohto cieľa, napriek nášmu najlepšiemu úsiliu, je veľmi reálnou možnosťou.“

Mnoho falošných účtov

Piatkový termín na uzavretie obchodu nariadil súd v Delaware. Musk ešte v apríli ponúkol, že Twitter odkúpi, no neskôr sa pokúsil z dohody vycúvať, tvrdiac okrem iného to, že na sociálnej sieti je omnoho viac falošných účtov, ako firma uvádzala.

Podľa Twitteru sa tým Musk snažil zakryť to, že akvizíciu už nepovažoval za atraktívnu. Twitter sa tak rozhodol zažalovať Muska a žiadal dokončenie akvizície.

Ak obe strany nedodržia piatkový termín, ďalším krokom by mohol byť novembrový proces, ktorý by pravdepodobne viedol k tomu, že sudca prinúti Muska dokončiť dohodu. Musk však signalizoval, že dohoda sa uskutoční do piatku. V stredu navštívil centrálu Twitteru v San Franciscu a zmenil svoj profil na Twitteri na „Chief Twit“.