Muž bodol svoju ženu do chrbta, následne seba do brucha

BRATISLAVA/VRANOV NAD TOPĽOU 31. augusta (WebNoviny.sk) – Rodinná dráma sa odohrala vo štvrtok krátko pred 07:00 v obci Žalobín vo Vranovskom okrese. Päťdesiatjedenročný muž bodol svoju ženu a potom sám seba.

Obaja skončili v nemocnici. Žena má dnes 50 rokov. Agentúre SITA to potvrdil prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. Podľa doterajších informácií ju muž v kúpeľni bodol do chrbta, potom odišiel do izby a seba bodol do brucha.

Žena skončila vo vranovskej nemocnici a muž v nemocnici v Humennom. Polícia prípad rieši ako pokus ťažkého ublíženia na zdraví.