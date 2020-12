Muž odsúdený za úkladnú vraždu majiteľa pohrebníctva vo Zvolene žiada o obnovu konania

Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 20. januára verejné zasadnutie vo veci odsúdeného Jozefa Sobotu. Konkrétne sa súd má zaoberať jeho návrhom na povolenie obnovy konania.

Sobota si momentálne odpykáva trest 25 rokov väzenia za úkladnú vraždu z roku 2014.

Právoplatne uzavretý prípad

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa“.

Najvyšší súd SR v júni 2018 právoplatne uzavrel prípad vraždy majiteľa pohrebníctva vo Zvolene Jána Hanusku staršieho z roku 2014.

Odmietol totiž odvolanie štvorice obžalovaných proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu z decembra 2017.

Išlo o majetok

Syn zavraždeného Ján Hanuska mladší, jeho manželka Ingrid, jej dcéra Miriam Rudnická a strelec Jozef Sobota tak zhodne dostali tresty po 25 rokov väzenia.

Dokazovanie podľa predsedníčky odvolacieho senátu totiž preukázalo, že skutok sa stal tak, ako je uvedený v obžalobe.

Vražedný plán v záujme získať majetkový prospech podľa obžaloby zosnovala Miriam s matkou Ingrid. Následne Ján ml. za zastrelenie otca zaplatil Jozefovi Sobotovi sedemtisíc eur.

Všetci tvrdili, že sú nevinní. Usvedčovali ich však Jana a Petra, dcéry obžalovaného Hanusku mladšieho z prvého manželstva, a ďalšie dôkazy.

Tri smrteľné výstrely

Majiteľa pohrebníctva 75-ročného Jána Hanusku staršieho zastrelili 6. apríla 2014 krátkou guľovou zbraňou kalibru 7,65 milimetra v jeho byte na prvom poschodí rodinného domu vo Zvolene.

Vrah na neho tri razy vystrelil a spôsobil mu zranenia hlavy a brucha, ktorým muž na mieste podľahol.

Strelec Jozef Sobota sa priznal iba k drogovej trestnej činnosti. V auguste 2016 počas domovej prehliadky našli u neho zatavenú striekačku s pervitínom.

Preto mu senát ŠTS ukladal súhrnný trest. Ján Hanuska mladší si zase odpykával ročný trest za vyhrážanie sa dcéram.