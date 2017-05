Muž plánoval útok v New Yorku, chcel sa stať mučeníkom v mene Islamského štátu

NEWARK 5. mája (WebNoviny.sk) – Muž z amerického štátu New Jersey plánoval vyrobiť z tlakového hrnca bombu a použiť ju v New Yorku a v prípade potreby stať sa aj mučeníkom v mene organizácie Islamský štát (IS). Oznámila to dnes americká federálna prokuratúra. Muž sa dostal do pozornosti úradov po tom, čo pobodal rodinného psa.

Úrady v piatok obvinili 20-ročného Gregoryho Lepského z mesta Point Pleasant v štáte Západná Virgínia z pokusu o poskytnutie materiálnej podpory zahraničnej teroristickej organizácii. Vyšetrovatelia uviedli, že v odkazoch na internete chválil vodcu IS abú Bakra Baghdádího.

Fotografie v telefóne

Prokuratúra oznámila, že polícia zatkla Lepského vo februári v súvislosti s incidentom v jeho dome – pobodal psa a vyhrážal sa jeho zabitím. Pri prehliadke domu našli policajní príslušníci v skrini v jeho spálni tlakový hrniec, ukrytý za rolkou bublinkovej fólie.

Úrady dodali, že policajti pri preverovaní jeho telefónu, počítača a sociálnych sietí našli dôkazy, že Lepsky plánoval odpáliť bombu a bojovať v mene extrémistickej organizácie Islamský štát.

V jeho telefóne našli fotografiu vlajky používanej Islamským štátom a jeho vlastnú snímku, ako drží strelnú zbraň s prstom v takom geste, ktoré je známe u členov IS a jeho podporovateľov.

Jeho otec bol moslim z Čečenska

V jednom odkaze na Facebooku Lepsky napísal, že jeho otec bol moslim z Čečenska, ale po presťahovaní do USA prestal byť nábožný.

Lepsky oľutoval, že sa pokúsil zabiť rodinného psa, pretože ak by sa toho podľa vlastných slov nedopustil, polícia by neodhalila jeho plán, uviedla s odvolaním sa na jeho vyjadrenia agentka amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Tara Jerussiová.

Vyšetrovatelia dodali, že Lepsky povedal polícii, že psa pobodal preto, lebo podľa jeho vnímania islamu je zviera pokladané za “nečisté”.

V prípade usvedčenia hrozí mužovi maximálne 20 rokov väzenia a pokuta 250 000 dolárov.