Muž prešiel s autom do protismeru, náraz do betónového plotu a zrážku s ťahačom neprežil (foto)

Jednu obeť si vo štvrtok ráno vyžiadala dopravná nehoda v Humennom na Družstevnej ulici. Ako informuje polícia na sociálnej sieti, šesťdesiatpäťročný muž prešiel s osobným autom zatiaľ z nezistených príčin do protismeru až na trávnatý porast.

Následne narazil do betónového oplotenia. Následkom nárazu sa vozidlo vrátilo späť na cestu, na ktorej do neho narazil ťahač s návesom. Vodič osobného auta počas prevozu do nemocnice zomrel.

Vodič ťahača bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom, pri nehode sa nezranil. U vodiča osobného auta bola nariadená pitva. Hmotné škody boli predbežne vyčíslené na 3 550 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.