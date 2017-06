Muž sa pred mešitou v Paríži pokúšal vrážať autom do ľudí

PARÍŽ 30. júna (WebNoviny.sk) – V Paríži zatkli muža, ktorý sa pokúšal autom vojsť do davu pred mešitou, informovala polícia.

Incident sa stal vo štvrtok o 18:30 miestneho času v Créteil a nikto sa pri ňom nezranil. Mužovi v útoku zabránili bariéry pred mešitou.

Podľa denníka Le Parisien bol muž arménskeho pôvodu a chcel sa pomstiť za útoky islamistov v Paríži. Nepôsobil pritom, že by bol pod vplyvom drog alebo alkoholu.

Podozrivý vozidlom s pohonom 4×4 opakovane narážal do obrubníka a bariér, ktoré majú chrániť mešitu na juhovýchodnom predmestí francúzskeho hlavného mesta, uviedla polícia.

Muž svoj útok nakoniec vzdal a ušiel, no havaroval. Následne z auta vystúpil a pokúšal sa uniknúť, no polícia ho krátko na to zadržala.