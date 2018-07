Muž si chcel odfotiť mláďatá, napadla ho medvedica

VANCOUVER 9. júla (WebNoviny.sk) – V kanadskej provincii Britská Kolumbia napadla medvedica strážcu parku, ktorý sa následne sám odviezol do nemocnice. Jordan Carbery uviedol, že chcel odfotiť mláďatá grizlyho na čerešni pri jeho dome v Bella Coola, keď sa objavila ich matka, sotila ho na zem, niekoľko ráz ho pohrýzla, zodvihla ho za hlavu a potom za stehno.

Mužovi sa podarilo udrieť zviera do hlavy, nájsť kľúče, dostať sa do auta a odviezť sa do približne desať minút vzdialenej nemocnice, kde ho operovali a v súčasnosti sa zotavuje. Inšpektor Len Butler z Úradu ochrany životného prostredia povedal, že medvede neutratia, pretože medvedica sa len bránila. Plánujú však zoťať čerešne, ktoré lákajú medvede.