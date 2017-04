Muž si strčil do análneho otvoru 50-centimetrovú rybu, aby sa zbavil črevnej zápchy

reklama:

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) – Istého Číňana menom Liu museli hospitalizovať po tom, ako sa rozhodol vyriešiť svoj problém s črevnou zápchou tak, že si do análneho otvoru strčil 50 centimetrov dlhú rybu druhu Monopterus albus, ktorá pripomína úhora. K bizarnému prípadu došlo minulý týždeň v juhovýchodnej Číne.

Štyridsaťdeväťročný Liu šiel pôvodne so svojím problémom do nemocnice, kde ho vyšetrili a zistili, že má zapchaté črevá. Odporučili mu preto hospitalizáciu, aby ho mohli detailnejšie vyšetriť. Muž to však odmietol a namiesto toho sa rozhodol pre tradičnú medicínu, podľa ktorej sa dajú zapchaté črevá uvoľniť pomocou spomínanej ryby. Po niekoľkých dňoch ho však museli znova prijať do nemocnice, pretože sa sťažoval na bolesť brucha, dôvod bolestí však neprezradil.

Lekári až počas vyšetrení zistili, že muž má v črevách rybu. Liu im následne povedal, že ryba sa mu dostala do análneho otvoru iba omylom a až po operácii sa priznal, že si ju tam dal sám, aby sa zbavil zápchy. Nie je známe, či bola ryba v tom čase ešte živá. Muž sa momentálne zotavuje v nemocnici.

Informácie pochádzajú z webstránky www.dailymail.co.uk.