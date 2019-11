Muž spustil z mosta magnet, v rieke našiel nemecký granát z prvej svetovej vojny

V americkom meste Grand Rapids v Michigane našiel muž pomocou magnetu v rieke granát z obdobia prvej svetovej vojny. WOOD-TV informovala, že rybár našiel výbušninu v utorok po tom, ako do Grand River spustil z mosta magnet.

Joseph Alexander pre televíznu stanicu uviedol, že „to vyzeralo ako granát, no bol iný, aké videl doteraz“. Na internete zverejnil fotografie neobvyklého nálezu a ľudia mu v komentároch napísali, že je to zrejme granát a mal by kontaktovať políciu.

Muži zákona potvrdili, že je to nemecký granát a uskladnia ho, až kým ho bezpečne odpália. Policajt John Wittkowski povedal, že granát je už veľmi starý, a keďže bol zrejme dlho pod vodou, predstavuje minimálne nebezpečenstvo.