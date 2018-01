Štúrovčan trikrát bodol ženu do chrbta, zranenie si všimla až ráno po útoku

BRATISLAVA/ŠTÚROVO 12. januára (WebNoviny.sk) – Krvavý incident sa v uplynulých dňoch odohral v záhradnej chatke v Štúrove. Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, ešte v utorok 9. januára 38-ročný muž trikrát pichol do chrbta 52-ročnú ženu.

Tá si po útoku ľahla spať a až ráno zbadala, že je od krvi. Peši sa vybrala do mesta, kde stretla známu a tá jej zavolala záchranku. Ženu previezli do novozámockej nemocnice. V stredu policajti Štúrovčana zadržali a putoval do cely.

Keďže bol opitý, vyšetrovateľ ho mohol vypočuť až na ďalší deň a následne ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Spracoval aj podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest na štyri až 10 rokov.