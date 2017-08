Muž uniesol dvojmesačné dieťa a nechal ho pod nadjazdom, podľa výpovede mu to nariadil Boh

MINDEN 23. augusta (WebNoviny.sk) – Polícia v americkom štáte Louisiana zatkla muža, ktorý uniesol dvojmesačného chlapčeka menom Elijah a nechal ho pod nadjazdom.

Dvadsaťpäťročný Kyshaun Wilson nie je pokrvným príbuzným rodiny, no matka dieťaťa Shameisha Thomas uviedla, že ho brali ako jeho uja.

Podľa informácií KSLA-TV začala polícia s hľadaním bábätka v pondelok v skorých ranných hodinách. Policajný zástupca mesta Minden Steve Cropper prezradil, že únosca dal dieťaťu fľašku, pretože plakalo a odišiel s ním z domu.

Neskôr stopol auto do Shreveportu a potom dieťa nechal pod nadjazdom. V Shreveporte povedal bezdomovcovi, čo urobil, a ten kontaktoval políciu, ktorá ho zatkla a obvinila z únosu dieťaťa s priťažujúcimi okolnosťami. Wilson najprv zaprel, že uniesol bábätko, no napokon polícii prezradil, kde ho nechal a dodal, že mu to nariadil Boh. Bábätko našli spiace, zabalené v prikrývke, pričom malo len malé odreniny.