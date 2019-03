Muž vrazil autom do ľudí v New Orleans, dvaja nehodu neprežili

NEW ORLEANS 3. marca (WebNoviny.sk) – V americkom meste New Orleans vrazil muž autom do ľudí pri ceste, pričom dvoch zabil a šiestich zranil. Zástupca tamojšej polície Shaun Ferguson uviedol, že podozrivý je vo väzbe a v súčasnosti zisťujú, či bol pod vplyvom návykových látok. Jeho identitu nezverejnili.

Incident sa stal v sobotu približne o 20:00 miestneho času na ulici Esplanade. O životy prišli muž a žena, ktorí mali okolo 30 rokov. Zranení sú vo veku od 28 do 65 rokov.