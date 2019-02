Muž vytiahol zbraň a žiadal od televízneho štábu kameru, pri úteku vystrelil na ochrankára

SAN FRANCISCO 25. februára (WebNoviny.sk) – Americké úrady zadržali muža, ktorý je podozrivý z toho, že postrelil ochrankára okradnutého spravodajského štábu v kalifornskom Oaklande.

Ochrankár opätoval streľbu

Reportér so štábom televízie KPIX robili v miestnej knižnici rozhovory o štrajku tamojších učiteľov, keď pri nich zastavilo auto, vodič na nich vytiahol zbraň a požadoval od nich kameru.

Štáb mu ju dal a pomaly sa začal od neho vzďaľovať, uviedla televízia v stanovisku. Páchateľ následne postrelil ich ochrankára do nohy. Ten mu streľbu opätoval, napísal reportér Joe Vazquez na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Polícia zadržala muža

Podľa hovorcu kancelárie šerifa okresu Alameda po incidente prišiel do neďalekej nemocnice 21-ročný muž so strelnými zraneniami a polícia ho neskôr zatkla pre podozrenie, že práve on strieľal na ochrankára. Stav ochrankára nie je oficiálne známy, no Vazquez na Twitteri informoval, že jeho zranenia nie sú život ohrozujúce.

Nie je to po prvý raz, čo sa KPIX, pridružená k televízii CBS, stala terčom zlodejov. V novembri 2012 skupina mužov zbila kameramana televízie, keď nakrúcal pred oaklandskou strednou školou, a utiekla s jeho kamerou, ktorá ešte stále nakrúcala.