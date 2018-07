Muža hrýzlo svedomie, zaplatil 44 rokov starý šek za parkovanie

MINERSVILLE 2. júla (WebNoviny.sk) – Istý Američan zaplatil minulý týždeň šek za parkovanie, ktorý bol starý 44 rokov.

Ako v pondelok informovala polícia z mesta Minersville v americkej Pensylvánii, k ústrižku potvrdzujúcemu zaplatenie čiastky pripojil tento človek aj sprievodný list, v ktorom vysvetľuje, že túto záležitosť potreboval mať vybavenú, aby mohol mať čisté svedomie.

„Vážené policajné oddelenie, mal som tento lístok odložený vyše 40 rokov a stále som sa ho chystal zaplatiť. Ospravedlňujem sa za to, že neuvádzam moje osobné údaje,“ napísal neznámy Američan.

Do políčka pre adresu odosielateľa napísal „Ten, kto sa cíti vinný, Rebelská ulica, Mesto-nemesto, Kalifornia“. Hoci šek z roku 1974 bol na dva doláre, muž zaplatil päť dolárov, aby suma zohľadňovala aj úroky. Agentúra Associated Press k tomu píše, že vtedajšie dva doláre by dnes mali hodnotu približne dvadsať dolárov.