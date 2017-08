Muža podozrivého zo spoluúčasti na genocíde v Rwande obvinili z podvodu

BOSTON 8. augusta (WebNoviny.sk) – Muža, ktorý je podozrivý z účasti na genocíde v Rwande v roku 1994, v Spojených štátoch obvinili z imigračného podvodu a krivej výpovede v súvislosti s jeho žiadosťou o azyl.

Podľa dokumentov opustil Jean Leonard Teganya Rwandu v júli 1994 a neskôr odcestoval do Kanady. Tam však jeho žiadosť zamietli a nariadili jeho deportáciu pre spoluúčasť na zverstvách spáchaných počas genocídy. Muž následne ušiel do USA, kde ho našli v Houltone v štáte Maine. Teganya údajne poskytol americkým úradom dokumenty s falošnými údajmi, v ktorých zamlčal rozsah svojho zapletenia do genocídy.