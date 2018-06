Muža previezli do nemocnice so záchvatmi po uhryznutí štrkáčom

CORPUS CHRISTI 7. júna (WebNoviny.sk) – Neďaleko texaského mesta Corpus Christi zabil muž v záhrade štrkáča dlhého meter a 25 centimetrov, ktorý ho však po tom, ako ho presekol a zdvihol zo zeme, stihol uhryznúť.

Jennifer Sutcliffe pre lokálnu televíziu KIII-TV uviedla, že jej manžel začal mať okamžite záchvaty. Letecky ho preto transportovali do nemocnice, kde mu podali 26 dávok protijedu. Incident sa stal pred viac ako týždňom a pacient je už v stabilizovanom stave, no jeho obličky vykazujú zníženú funkčnosť.

Odborníčka na protijedy Leslie Boyer z University of Arizona varuje pred zabíjaním hadov, a to najmä ich rozseknutím. Ako uvádza BBC, had dokáže vďaka reflexu uhryznúť aj niekoľko hodín po smrti.