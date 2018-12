Muža z Kosova obvinili z toho, že sa pridal k teroristickej skupine v Sýrii

TIRANA 20. decembra (WebNoviny.sk) – Kosovskí prokurátori obvinili muža z toho, že sa pridal k teroristickej skupine Islamský štát (IS) v Sýrii ako zahraničný bojovník. Muž, ktorého prokuratúra identifikovala len iniciálami M.D., vycestoval v roku 2013 spolu s manželkou a synom do tureckého Istanbulu.

Odtiaľ sa presťahoval do mesta Kilis a následne do Gaziantepu, neďaleko hranice so Sýriou, kde sa pridal k IS, uviedla vo štvrtok prokuratúra. Kosovčan bol v skupine do roku 2017, keď sa sám vydal tureckým úradom a požiadal o vydanie do Kosova. V prípade, že ho uznajú vinným, mu vo vlasti hrozí až 10 rokov väzenia.

Úrady v Kosove tvrdia, že sa žiaden z jeho občanov za ostatné tri roky nepridal k extrémistickým skupinám v Sýrii a Iraku. Zhruba 160 Kosovčanov však tieto skupiny aktívne podporuje.