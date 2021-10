Múzeum Červený Kláštor prejde obnovou za takmer pol milióna eur, projekt sľubuje zásadnú zmenu

Múzeum Červený Kláštor na Zamagurí začína s obnovu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov. Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“ vo výške 467-tisíc eur s DPH má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu pamiatky. Financovaný bude z fondov Európskej únie.

Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ múzea Milan Gacík, pracovníci stavebnej spoločnosti začali s prípravou materiálu na stavenisku. Najskôr sa podľa jeho slov pustia do stavebno-technických úprav na časti, ktorá sa dotýka pivovaru a medovinárne, a ďalšej pri bývalej frátrovskej cele.

Návštevníkom chcú priblížiť život mníchov

Cieľom projektu je zatraktívniť pre návštevníkov dva objekty kláštorného areálu formou zážitkovej návštevy kultúrno historickej pamiatky. Vytvoriť chce pre nich novú ponuku, v rámci ktorej plánuje oživiť niektoré súčasti života mníchov v minulosti.

Medzi ne patrí napríklad výroba piva a medoviny v kláštornom pivovare či fermentárni medoviny, a výroba produktov z liečivých rastlín v Cypriánovej lekárni. Pri bylinných záhradkách chcú obnoviť aj kamenné torzá domčekov.

Práce realizuje staroľubovnianska spoločnosť Slovdach, s. r. o., ako víťaz verejného obstarávania. Ukončené by mali byť do trinástich mesiacov a podľa riaditeľa by návštevníkov nemali obmedzovať.