Múzeum SNP prejde pod ministerstvo obrany, podľa Laššákovej sa z neho stane len sklad zbraní

Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) sa presunie zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry do pôsobnosti rezortu obrany.

Vyplýva to z vládnej novely zákona o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Za schválenie novely hlasovalo 81 poslancov zo 133 prítomných.

Kvalitnejšie plnenie zákonom daných úloh

Digitalizačné centrum Múzea SNP prejde pod Slovenskú národnú galériu a slovenská národná expozícia v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime pod Slovenské národné múzeum.

Podľa dôvodovej správy účelom je „zabezpečiť ešte kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh“, spájanie vedeckých a odborných kapacít, ako aj zvýšenie starostlivosti o vzácne veľkorozmerné zbierkové predmety Múzea SNP.

Laššáková pochybuje o dôvode presunu

Nezaradená poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD) v rozprave vyjadrila pochybnosti o skutočnom dôvode presunu Múzea SNP pod rezort obrany. Podľa nej vďaka tomuto zákonu sa z Múzea SNP stane „len sklad zbraní“.

Poslankyňa Monika Kozelová (OĽaNO) povedala, že by tiež rada vedela, prečo by malo Múzem SNP ostať pod ministerstvom kultúry, keď „je to vojenské múzeum“.