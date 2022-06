Muži v období životného poludnia svoje zdravie neriešia

Vo všeobecnosti navštevujú všeobecného lekára muži o 20 % menej ako ženy. Žena prechádza tehotenstvom, pôrodom, návštevami u pediatra a keďže potrebuje byť pre svoju rodinu fit, stará sa aj o svoje zdravie. Muž zabezpečuje rodinu. Pri kariére a zabezpečovaní rodiny, choroby nemajú miesto. Vysoký krvný tlak však tiká pomaly. Ako časovaná bomba.

Vo veku 30 – 40 rokov prechádza muž obdobím životného poludnia. Je to jeho najproduktívnejšie a najstabilnejšie obdobie. Buď už rodinu má, alebo si ju zakladá. Ruka v ruke s udomácňovaním sa vo vzťahu, si buduje kariéru a plánuje výstup na vytúženú pracovnú pozíciu. „Choroby a smrť nemajú v tomto období v mužovom mieste priestor. Tridsiatnici sú po všetkých stránkach perspektívni a majú pocit životnej energie. Darí sa im a sú schopní riešiť všetky problémy. Zdraví sú aj ich rovesníci, a tak majú choroby a smrť zo svojho života vytesnené – ešte sa nerúbe v ich lese. Na preventívne prehliadky nechodia, prípadnú chorobu vnímajú ako zlyhanie,“ hovorí MUDr. Dana Šedivá, psychiatrička a sexuologička.

Muži majú obavu o svoju potenciu

Podľa jej slov muži v tomto vekovom rozmedzí svoje zdravotné ťažkosti bagatelizujú a diagnózu si nechcú pripustiť. „Sociálne vžitý princíp maskulinity je spojený so sebadôverou, mocou, finančným úspechom, heterosexuálnou zdatnosťou a nezraniteľnosťou, ktorú stelesňujú zdraví, bohatí, silní a mladí muži. Stereotypné predstavy o maskulinite znižujú dopyt po preventívnej zdravotnej starostlivosti. Ako psychiater môžem povedať, že väčšina mladých mužov v tejto vekovej kategórií pri prvom vyšetrení zdôrazňuje konzultačný charakter návštevy s upozornením, že lieky užívať neplánujú. Je to spôsob vyjednávania. Obávajú sa, že lieky budú mať negatívny vplyv na ich potenciu a tak čakajú, že diagnóza zmizne sama. Mnohí sú schopní urobiť čokoľvek, len aby nemuseli užívať lieky. To ide do určitého momentu. Od ďalšieho nie. Nie všetko sa dá vyriešiť zmenou životného štýlu a silou vôle. A tam spadá aj hypertenzia. „ hovorí MUDr. Dana Šedivá.

Na jednej strane majú muži strach o svoju potenciu kvôli vedľajším účinkov liekov, ktoré by mali užívať kvôli hypertenzii. Lenže práve choroba vysokého krvného tlaku môže spôsobovať problémy s erekciou. Hypertonici totiž majú zvyčajne upchaté cievy, tie nie sú schopné dopraviť k orgánom dostatok kyslíka a živín a práve kvôli tomu, nemôže prísť k pevnej erekcii. Následkom je erektilná dysfunkcia (porucha erekcie). Tá sa môže prejaviť pri pokuse o pohlavný styk a tiež v noci. Nočná erekcia, ktorá je u zdravého muža bežná, prestane. Vysoký krvný tlak môže tiež sprevádzať pokles testosterónu – mužského pohlavného hormónu – a to tiež erekcií neprospieva.

Vo väčšine prípadov sú mladí muži zdraví, alebo sa tak cítia. Avšak aj stres, ktorý vzniká ako dôsledok spoločenského tlaku, môže narušiť ich zdravotný stav. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je tichá, často nenápadná, časovaná bomba. Môže byť pomerne dlhý čas v pokojovom režime. Keď však buchne, väčšinou so sebou prináša už aj komplikácie.

Stačí si odmerať tlak. Aspoň raz za rok

Artériová hypertenzia nebolí. Horšie je, ak sa pridružia komplikácie spojené s ňou. A tie sa môžu prejaviť hneď, alebo aj o desať či dvadsať rokov neskôr.

„Nechceme „terorizovať“ mladých mužov, aby si merali krvný tlak stále, stačí, ak tak urobia aspoň raz do roka a v prípade, že je ich tlak vyšší, začali túto situáciu riešiť v spolupráci s lekárom. Farmakologicky i nefarmakologicky a to dovtedy, kým ich krvný tlak nebude v cieľových hodnotách pod 130/80 mmHg. A nestačí, aby sa do týchto hodnôt krvný tlak dostal, musí tam zostať. Znamená to, že u niektorých môže byť táto liečba celoživotná.,“ hovorí docentka MUDr. Eva Gonçalvesová CSc., prednostka kardiologickej kliniky LFUK a NUSCH.

Dôchodok sa jedného dňa stane realitou

Slovensko nemá komunitu zdravých dôchodcov. A je tomu tak aj preto, že do určitého veku muži svoj zdravotný stav neriešia. V prípade vysokého krvného tlaku pritom stačí málo. Napríklad odmerať si svoj krvný tlak doma. Ak sú jeho hodnoty vyššie ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi. Môžete si tak predĺžiť vitálne životné obdobie. A prežiť zdravý dôchodok. Môže sa to zdať veľmi ďaleko, to obdobie však jedného dňa určite príde.

Keď si nebudeme chrániť svoje zdravie skôr, neskôr to môže byť veľmi náročné. Odmerajte si preto svoj krvný tlak už dnes.

