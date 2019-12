Muži zákona prichytili zlodeja hračiek priamo pri čine, bol ním ich terapeutický pes (video)

Policajti v americkom Massachusetts odhalili zlodeja hračiek pre charitu – svojho psa. Muži zákona z mesta Franklin zbierali hračky pre Santa Foundation, ktorá dáva počas Vianoc darčeky rodinám v núdzi. Tie však neustále mizli a podozrenie padlo na ich terapeutického psa Bena Franklina.

Ako informuje spravodajský portál BBC, netrvalo dlho a s pomocou kamery ho chytili priamo pri čine. Zábery, ktoré zverejnili, ukazujú, ako v papuli nesie bábiku, zatiaľ čo ho policajti sledujú až do úkrytu pod stolom, kde napokon nájdu aj ďalšie stratené hračky.

„Priestory sú zamknuté, takže bolo dosť jednoduché prísť na to, že je to Ben. Keď videl hračky, myslel si, že patria jemu,“ povedal pre Boston 25 zástupca policajného šéfa James Mil. Po odhalení podľa jeho slov Benovi zakázali vstup do miestnosti s hračkami a tie, ktoré už stihol ukradnúť, nahradili, pretože boli „celé oslintané“.

Ben Franklin je terapeutický pes, ktorého policajti využívajú na upokojovanie rozrušených ľudí. Brávajú ho tiež na návštevy do škôl a trávi čas s deťmi v krízových situáciách.