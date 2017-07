Myslel som si, že na mieste vykrvácam, hovorí Cavendish o kolízii so Saganom

VITTEL 5. júla (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Mark Cavendish priznal, že bezprostredne po kontakte so Slovákom Petrom Saganom a páde tesne pred cieľom utorkovej štvrtej etapy na pretekoch Tour de France myslel pre silno krvácajúci prst pravej ruky na najhoršie.

“Na zemi bola kaluž krvi. Pomyslel som si, že na mieste vykrvácam. Moji tímoví kolegovia však boli nablízku a pomohli mi vstať,” vyhlásil člen zoskupenia Dimension Data pred štartom stredajšej piatej etapy.

Do ďalšieho priebehu nezasiahne Cavendish ani Sagan – Brit má zlomenú pravú lopatku a musel odstúpiť, slovenského úradujúceho a dvojnásobného svetového šampióna z podujatia vylúčili. “Chce to veľa odvahy, diskvalifikovať z Tour de France majstra sveta,” doplnil Cavendish.

Riaditeľ pretekov sa postavil za jury

Následne sa 32-ročný rýchlik opäť vrátil k inkriminovanému nešťastnému okamihu: “Peter povedal, že lakťom sa len usiloval udržať rovnováhu, to je dobré vedieť. Povedal, že nevedel, že ja sa približujem. Lakeť ma zmiatol. S Petrom sme o tom hovorili. Či už to bolo úmyselné alebo nie, nevyzeralo to dobre.” Cavendish vzápätí poprel, že by sa snažil prejsť medzerou, ktorou sa prejsť nedalo: “Viem, kam sa zmestím.”

Britský jazdec vyzdvihol Saganovu bezprostrednú reakciu. “Od Petra bolo chvályhodné, že sa hneď prišiel ospravedlniť k nášmu autobusu. Ukazuje to náš vzťah, to, aký Peter je. Vážim si to viac než čokoľvek iné. Je smutné, že obaja sme mimo Tour. Hovorili sme spolu, sme v pohode,” uzavrel Cavendish.

Riaditeľ pretekov Thierry Gouvenou sa postavil za rozhodnutie jury. “V konečnom dôsledku nie sú žiadne poľahčujúce okolnosti. Myslím si, že urobili správne rozhodnutie. Každý sa počas úvodného týždňa sťažuje na kolízie. Prišli sme do momentu, keď sa jazdci musia rešpektovať,” vyhlásil Gouvenou.

Sagan trest akceptoval, no nesúhlasí s ním

Sagan akceptoval verdikt rozhodcov, no nesúhlasí s ním. Oznámil to v stredu predpoludním prostredníctvom vyhlásenia z hotela svojho tímu Bora-Hansgrohe vo Vitteli. Dvadsaťsedemročný líder nemeckého zoskupenia na francúzskych pretekoch zdôraznil, že neurobil nič zlé.

“Môžem len akceptovať rozhodnutie komisie, no nesúhlasím s ním. Nemyslím si, že som urobil niečo zlé v záverečnom šprinte. Bol to šialený záver, nie prvý a ani nie posledný. Je mi veľmi ľúto Marka Cavendisha, prajem mu skoré uzdravenie,” povedal Peter Sagan, ktorý sa bol bezprostredne po etape ospravedlniť britskému špecialistovi na rýchle koncovky.

Sagan sa mohol vyrovnať Zabelovi

Peter Sagan v utorok najprv finišoval na druhom mieste za domácim Arnaudom Démarom a pôvodne dostal 30-sekundovú penalizáciu a odpočítali mu aj 80 bodov z bodovacej súťaže o zelený dres. Neskôr však prišiel tvrdší trest v podobe vylúčenia z pretekov.

Za Slováka sa postavilo niekoľko popredných mien svetovej cyklistiky. Hlavným cieľom žilinského rodáka na tohtoročnej “starej dáme” bol zisk šiesteho zeleného trička pre víťaza bodovacej súťaže, čím by sa vyrovnal historickému rekordérovi Erikovi Zabelovi.