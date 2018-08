Myslite ako Albert Einstein

BRATISLAVA 30. augusta 2018 (WBN/PR) – Práve vyšla kniha Albert Einstein – záhady a rébusy, ktorá na vyše 250 stranách ukrýva „relatívne“ ťažké hádanky a hlavolamy, ktorú sú inšpirované práve týmto géniom.

Pokúste sa myslieť a uvažovať ako Albert Einstein a pustite sa do riešenia vyše 130 najfascinujúcejších záhad, rébusov a hádaniek, aké boli kedy vymyslené.

V tejto pozoruhodnej zbierke logických hlavolamov nájdete úlohy pre každého – od jednoduchých až po diabolsky zložité. Svoju bystrosť si overíte v odpovediach a vo vysvetleniach na konci knihy.

Knihu zostavil Tim Dedopolus, ktorý tvrdí: „Nikdy by som sa neopovážil hovoriť v mene tohto veľkého človeka, ale ak táto kniha aspoň trocha prispeje k tomu, že sa zamyslíte nad povahou povahy sveta a vesmíru, v ktorom žijeme, budem naozaj rád a moje očakávania sa tým stopercentne splnia. Samozrejme, úprimne si želám aj to, aby ste pri jej čítaní mali radosť.“

Pri tvorbe rébusov pre publikáciu Albert Einstein – záhady a rébusy sa autor pokúsil vybrať problémy, ktoré by Einstein mohol považovať za hodnotné, alebo by mohli odzrkadľovať jeho záujmy a sklony. A keďže sa usiloval o to, aby jeho život neprezentoval len ako akési predkladanie hádaniek s nádychom falošného sentimentu, odolal pokušeniu „natlačiť“ hádanky do jeho životopisu.

V knihe nájdete hádanky, zašifrované texty, logické hry, slovné aj číselné rébusy, ťažkú úlohu s mincami, väzňovu dilemu, ale aj hlavolam s krokodílom, či magický štvorec.

Precvičíte si intelekt a zabavíte sa.

„Učte sa zo včerajška, žite pre dnešok, dúfajte v zajtrajšok.

Dôležité je neprestať sa pýtať.“Albert Einstein

Úryvok z knihy Albert Einstein – záhady a rébusy:

Cvičenie v logike

Anglický matematik a autor Lewis Carroll vymyslel sériu výborných logických problémov určených na znázornenie a testovanie deduktívnej úvahy. Niektoré konštatovania sú uvedené nižšie. Môžete predpokladať – za účelom riešenia tohto problému – že sú absolútne pravdivé vo všetkých detailoch. Na základe tohto predpokladu by ste mali byť schopní dať odpoveď na otázku v závere.

Nemám rád veci, ktoré nie je možné použiť na to, aby slúžili ako most.

Oblaky počas súmraku nedokážu uniesť moju hmotnosť.

Jediné veci, ktoré sa mi páčia opísané v básňach, sú tie, ktoré by som ocenil ako dary.

Čokoľvek, čo je možné použiť ako most, dokáže uniesť moju hmotnosť.

Neprijal by som ako dar predmet, ktorý nemám rád.

Mám rád báseň o oblakoch počas súmraku?

Správa odpoveď? Tú nájdete v knihe na strane 161 J

Ponorka

Ak ste v ponorke, čelíte mnohým naliehavým záležitostiam, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vojna. Pre kapitána je jednou z najdôležitejších úloh zabezpečiť, aby sa jeho plavidlo neocitlo na dne oceánu, a to ani na okamih. Takáto udalosť by totiž mohla byť pre osádku osudná.

Viete prečo?

Milan Buno, literárny publicista