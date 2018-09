Na asteroide Ryugu úspešne pristáli roboty zo sondy Hajabusa 2, cieľom je zbierať vzorky hornín

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) – Na asteroid Ryugu úspešne pristáli dve robotické zariadenia z japonskej sondy Hajabusa 2. Roboty, ktoré vyslala v piatok, sa budú okolo približne kilometer širokého telesa pohybovať poskakovaním, pričom budú zaznamenávať teploty a snímky jeho povrchu.

Úspešné pristátie zariadení potvrdila v sobotu japonská národná vesmírna agentúra JAXA s tým, že sú obe v poriadku. Zároveň na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zverejnila prvé zábery, ktoré roboty vyfotili.

Roboty boli uskladnené na sonde v kontajneri Minerva II-1. Sonda ich vypustila z výšky okolo 60 metrov nad povrchom asteroidu. Každý z robotov váži kilogram a je vybavený širokouhlými a stereo kamerami a senzormi, ktoré budú zaznamenávať teplotu na telese. Roboty sa dokážu pohybovať v slabej gravitácii telesa vďaka motorom poháňaným vnútorným rotorom, píše spravodajský portál BBC.

Hajabusa 2 dorazila k Ryugu v júni tohto roku po tri a pol ročnej ceste zo Zeme. Tretieho októbra ešte vyšle na asteroid modul Mascot, ktorý vyrobilo Nemecké centrum pre letectvo a kozmonautiku a francúzske Národné centrum kozmického výskumu.

Koncom októbra sonda zostúpi k povrchu asteroidu, aby mohla zozbierať vzorky hornín a pôdy. JAXA neskôr plánuje vytvoriť na asteroide kráter, do ktorého by Hajabusa 2 pristála a zozbierala horniny, ktoré neboli vystavené vonkajšiemu prostrediu kozmu. Na cestu naspäť by sa mala sonda vydať v decembri 2019 a vzorky by mali na Zem doraziť v roku 2020.